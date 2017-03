Intentan ‘levantarlos’ ... corre y lo asesinan

REDACCIÓN | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO Publicada el





La tarde de ayer un hombre murió en el Hospital General de San Luis de la Paz luego de ser balaceado en la calle Leona Vicario, el hombre que lo acompañaba, según versiones extraoficiales, fue levantado por hombres no identificados.



Pasadas las 4 de la tarde, se recibió una llamada en la central de emergencias 911 para dar aviso a las autoridades de que un hombre se encontraba herido en la calle Leona Vicario, esquina con Zaragoza.



Arribaron elementos de Tránsito Municipal, Seguridad Pública y Protección Civil, quienes dieron atención pre hospitalaria al hombre que se encontraba casi enfrente de una tienda de abarrotes ubicada sobre la calle Aldama.



Por su parte, al corroborar el reporte, elementos de Seguridad Pública acordonaron el área.



Al parecer, la agresión se dio cuando dos hombres viajaban a bordo de un Jetta rojo, sobre la calle Leona Vicario, en dirección a la calle Aldama con Zaragoza, cuando al parecer, hombres a bordo de un vehículo no identificado, les cerró el paso.



Versiones extraoficiales señalaron que los hombres intentaron bajar a los ocupantes del vehículo Jetta cuando al parecer uno de los hombres bajó del Jetta e intentó correr hasta la esquina, pero no lo logró, le dispararon en al menos ocho ocasiones.



Quedó tirado cerca de la tienda de abarrotes, mientras tanto el hombre que lo acompañaba fue bajado del Jetta y abordado al otro, y se lo llevaron.



El hombre que quedó herido fue trasladado de emergencia al Hospital General de San Luis de la Paz, en donde minutos más tarde murió a causa de las heridas.



También arribaron elementos de la Policía Ministerial, quienes comenzaron con las primeras indagatorias.