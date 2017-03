'No tiene caso que Messi venga a Argentina'; Mariano Andújar

REDACCIÓN Publicada el

Mariano Andújar, portero de Argentina y Estudiantes de La Plata, lamentó que en su país no valoren a Lionel Messi, cuando es “el mejor jugador de la historia”.

"Yo pensé que Leo, verdaderamente, no iba a venir más, pero quiere mucho a la selección. No debería ni venir. ¿Para qué va a venir? ¿Para que te chiflen? Nadie lo valora. Todos dicen: 'eh, ¿por qué no juega igual que en el Barcelona?".

"Dijo que no iba a venir y hasta le ponían los carteles para que volviera", manifestó el portero al programa Dos Contra Uno, en el contexto sobre la renuncia a la selección que había realizado Messi tras perder la pasada Copa América Centenario con Argentina, en penales ante Chile.

"Dicen que la selección tiene que ganar todo y no somos capaces de arrancar un torneo a tiempo. Hay que bajar a tierra y reconocer que esta Selección Argentina, con el mejor de la historia, ha hecho grandes cosas. No se ganó, pero no es fácil ganar", explicó.