Alex Rodriguez confirma romance con JLo

Alex Rodriguez, de 41 años, ha hablado por primera vez de su romance con Jennifer Lopez, de 47, durante el programa de la televisión estadounidense The View, emitido este viernes. Cuando le han preguntado al jugador de beisbol sobre si tenía una relación con la cantante, contestó: "Es obvio". Además, le ha dedicado unos cuantos piropos a la autora de On The Floor.

"Estamos en un buen momento, ella es increíble, una chica increíble, y uno de los seres humanos más inteligentes que he conocido. Además de una madre increíble", ha contado el jugador de beisbol sobre Lopez, quien no se ha pronunciado sobre esta relación.

La noticia de su romance saltó a comienzos de marzo, cuando la revista People publicó, citando a una fuente cercana a la nueva pareja, que ambos llevaban saliendo desde hacía unas semanas. Desde entonces, se les ha visto juntos en varias ocasiones, vacaciones en Bahamas incluidas.

Rodriguez ha explicado que su nueva pareja hace que las cosas sean sencillas: "Ella es una persona muy, muy sencilla. Ama a la familia. Es una hermana genial. Una hija genial", afirma. Lopez tiene dos hijos de su relación con Marc Anthony, los mellizos Emme y Maximilian, de 9 años. Y Rodriguez tiene otras dos junto a su exesposa Cynthia Scurtis, Natasaha, de 12 años, y Ella, de 8.

El jugador de beisbol retirado ha contado un pequeño secreto de su nueva pareja: come entre horas. ¿Y sus tentaciones favoritas? El helado de chocolate y las galletas de chocolate. "Me matará si digo demasiado", ha bromeado.