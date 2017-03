Sigue el “Whitewashing” en el cine

REDACCIÓN Publicada el

Varias adaptaciones de libros, comics, manga, novelas gráficas y cortometrajes, han sido realizados para Hollywood y la elección de personajes en algunos filmes ha levantado polémica.

Cuando se selecciona a una persona de otra nacionalidad, en su mayoría de Estados Unidos, para interpretar a un personaje, cuyas características han sido descritas en el material de inspiración, ya sea como personas de color, orientales, latinas, europeas, etc., los comentarios en contra son esperados.

Desde la actual elección de Scarlett Johansson para el filme Ghost in the Shell, hasta Ben Affleck interpretando a una persona con descendencia mexicana que han sido catalogados como Whitewashing, que se da al querer tener a una celebridad conocida, aunque no tenga ningún parecido con el personaje que interpretará.