Antenas de telefonía invaden la ciudad

SAÚL CASTRO Publicada el

Una empresa de telefonía celular es la que está invadiendo la ciudad con antena receptoras y retransmisoras.



De los 15 permisos que solicitó para colocarlas, sólo se le han dado 4, mientras que el resto las instalan violando la ley municipal.



En los últimos meses, la Dirección de Desarrollo Urbano suspendió dos obras de instalación de antenas debido a que no cuentan con sus respectivos permisos.



De las 15 solicitudes para la instalación de antenas, sólo para 4 fue otorgado el permiso “y están fuera del Centro Histórico, están en la orillas, explicó el director de Desarrollo Urbano, Carlos Manuel Morrill Yllades



Morril Yllades aseguró que hay dos antenas que no se autorizó su instalación, se trata de las que se ubican en la Presa de la Olla y Tepetapa y “que son las más críticas, pero no tienen permiso. Y no lo vamos a permitir. Todas las antenas y todo lo que están haciendo son de Telmex y Telcel”, puntualizó.

Más información en su edición impresa a.m. Guanajuato.