Sale Subprocurador por falta de resultados

REDACCIÓN Publicada el

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) anunció la ayer mediante su cuenta de Twiter, que el Subprocurador de Justicia de la Región “B” con cede en Irapuato, César Augusto Gasca Toledo, había renunciado a su cargo.

A las 7 de la tarde con cinco minutos, en la cuenta @PGJEGUANAJUATO se informó; “El Procurador @Carloszamarr acepta la renuncia de César Gasca Toledo. Fructuoso Santana Reyes fue nombrado encargado del despacho de la Región B”

A los pocos minutos ya había 11 Retweets y 3 favoritos.

Fuentes de Primer Nivel afirmaron que dicha renuncia ya se veía venir con la llegada de Fructuoso, presumiblemente, a raíz de que Gasca Toledo no había dado el ancho en el puesto que tenía hasta la tarde de ayer.

“No había ninguna situación especial, simple y sencillamente su ciclo ya había terminado y él buscaba nuevas opciones” dijo la fuente.

Aunque aseguró que al ser esta Región complicada, lo obligaron a renunciar.

“Lo que sí es que ha sido una Región complicada; no hacia fuera, sino al interior, pues hay indisciplina y falta de resultados, pero no es de ahora, sino que desde años atrás y desde entonces no ha estado Irapuato bien, le han intentado de diversas maneras y sigue la cuestión”, reveló la fuente del interior de la PGJE, quien solicitó el anonimato.

Explicó que la estrategia de Zamarripa al cambiar a Gasca Toledo a la Región B, fue para que se dieran resultados, pero no se logró de la manera como esperaban.

“Ahora con Fructuoso será la misma situación, le van a exigir, hay que mejorar y para que el mejore tendrá que hacer movimientos” dijo.

De acuerdo con la fuente, a Gasca Toledo no le dieron ni tiempo de despedirse.