¡Adiós, Novaretti!

Debido a la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria, y la cual se dio a conocer ayer, el Clausura 2017 terminó para Diego Novaretti, quien tiene los días contados en el Club León.

Siete partidos de suspensión, además de una multa económica, son los que el defensor argentino tendrá que acatar luego del suceso en el que se vio envuelto en un partido amistoso contra Santos.

Para colmo, al directiva le ha comunicado que no seguirá como esmeralda.

Salió barato

Eso sí, si bien Novaretti no logró evadir el castigo, éste se redujo de forma considerable gracias al video dado a conocer por A.M. a principios de esta semana, presentado también por el jugador en su derecho de réplica ante la Comisión Disciplinaria, y en el cual no se observaba una agresión directa de Novaretti sobre el árbitro, Rosendo Mendoza.

“Después de ver el video que tuvo a su alcance esta Comisión, se desprende que el jugador pretende cortar el paso del árbitro sujetándolo del brazo”, se lee en el comunicado.

Mismo que menciona otro atenuante en el caso, y es que de acuerdo a la Federación, en la cédula entregada por el silbante no figura ningún reporte de agresión.

Estos dos factores evitaron que la sanción para el esmeralda fuera tan fuerte como la que en su momento recibieron el americanista Pablo Aguilar y Enrique Triverio, de Toluca, quienes fueron suspendidos un año de toda competencia.

Pese a esto, la presente campaña terminó para Novaretti, pues los siete partidos de sanción empezarán a cumplirse este fin de semana que León enfrente a Tigres y finalizarán el 6 de mayo, cuando los de Javier Torrente cierren la temporada regular contra Cruz Azul.

Y se va

Para colmo, ayer mismo, la directiva le comunicó a Novaretti que será puesto como Transferible en el próximo Régimen de Transferencias y que por ello, no contarán con él en el torneo de Apertura 2017.

Según pudo conocer a.m., Novaretti se reunió con la directiva verdiblanca poco después de enterarse de la sanción y ahí le comunicaron los planes.

El argentino se mantendrá entrenando en el resto del semestre, pensando en que no pierda forma y en que así pueda ser negociado, pues aún tiene contrato con la Fiera hasta diciembre de 2018.

En México, el Toluca pintaría como uno de los clubes interesados, pues de los Diablos partió al futbol italiano, mientras que en Argentina, el Belgrano de Córdoba podría repatriarlo.