Defiende Cardona a compañero implicado en violencia doméstica

El centrocampista Edwin Cardona, autor de tres goles claves en la campaña de Colombia en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, salió en defensa del lateral Pablo Armero por las críticas que ha recibido su convocatoria a la selección tras protagonizar un altercado de violencia doméstica con su pareja el año pasado en Miami.

Armero, jugador del club Bahía de Brasil, no había vuelto a integrar el combinado nacional desde la Copa América disputada en Chile en 2015. El técnico José Pékerman lo llamó el 17 de marzo para los encuentros frente a Bolivia y Ecuador, una decisión que fue criticada por organizaciones de mujeres.

El zaguero jugó la semana pasada en el triunfo 1-0 sobre Bolivia en Barranquilla, pero no alineó el martes en la victoria 2-0 en Ecuador.

"Algo que nos incomodó mucho fue lo de Pablo Armero. Yo creo que el problema de él es en su casa, no es problema de la selección, él no tiene ningún problema en la selección", dijo Cardona en entrevista con Caracol Radio. "Es una persona que aporta muchísimo a la selección, aporta talento, aporta alegría, aporta muchísimas cosas a la selección y se notó en esta convocatoria".

"Creo antes de juzgar a una persona uno debe fijarse en los errores que uno puede cometer", agregó el volante del Monterrey de México.

El incidente de Armero con María Elena Bazán, en el que supuestamente le cortó el pelo con una rasuradora, provocó su arresto en mayo por cargos de violencia doméstica. El futbolista recuperó la libertad tras pagar una fianza de 1,500 dólares.

"No podemos decir que no cometió un error (Armero), él lo sabe que lo cometió, un error complicado también para el trabajo de él", agregó Cardona. "Eso (el caso de Armero) ni lo hablamos, nunca tocamos el tema (en la selección), solamente si lo vimos (en la televisión y los diarios). No le dimos importancia y se reflejó en el terreno de juego en esos dos partidos (victorias ante Bolivia y Ecuador). Tenemos una gran selección, queremos ir al Mundial y nadie va a claudicar".

Cardona se refirió al caso de Armero sin que se lo preguntaran, pero no al gesto obsceno de James Rodríguez hacia un grupo de periodistas el sábado en la sede de la federación colombiana en Bogotá.

Antes que Cardona se pronunciara, Bazán pidió "pasar la página" sobre el incidente con Armero.

"Todo lo que se habla quedo en el pasado, tuvimos una discusión, del hotel llamaron a la policía, me dijeron que se lo iban a llevar para calmarlo pero nunca pensé iban hacer todo eso que hicieron de prensa, de llevarlo al juzgado", dijo Bazán en entrevista con ESPN antes del encuentro de Colombia en Ecuador.