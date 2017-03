Gutiérrez no cierra puertas a Fórmula 1

RICARDO NÚÑEZ | ENVIADO A CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Desde su salida de la Fórmula 1, Esteban Gutiérrez, no ha probado el auto que conducirá para el E Prix de CDMX, confía en la experiencia que tiene.



El piloto quien condujo para Sauber y Hass en Fórmula 1, comentó para AM/Al Día, expresó que la Fórmula E es muy diferente el ambiente, la tecnología lo ha sorprendido bastante.



“Es un concepto totalmente diferente, lo cual empuja una innovación diferente a lo que estoy acostumbrado” dijo el piloto regio.



Gutiérrez quien conducirá para el equipo chino TECHEETAH, dijo sentirse contento en México y dar lo mejor de sí para conseguir un buen resultado.



Al cuestionario si habría posibilidad de regresar a Fórmula 1, destacó que las puertas están abiertas, no se trata de cerrarlas completamente.



“Las oportunidades que tenía de venir a la Fórmula E, eran bastante buenas, muy atractiva la categoría, dependiendo de las oportunidades que se vayan abriendo en el futuro. Estoy abierto siempre y cuando lo esté disfrutando”, declaró el piloto regio.



Con una pequeña sonrisa calificó su paso por la Fórmula 1, con años de mucha experiencia, muchas lecciones, bastantes retos, ahora está en una nueva etapa iniciando desde cero.



En cuanto a las cuestiones técnicas, Esteban afirmó que aún no ha tenido oportunidad de conducir el coche, eso lo hará en el shakedown. Los frenos jugarán un tema importante y la administración de la energía.



Lucas di Grassi, el vencedor del año pasado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, quien fue descalificado posterior a la competencia, refirió que va por la revancha, quiere conseguir ese triunfo.