Levantan pavimento y temen daños a casas

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Vecinos del bulevar Siglo XXI temen que sus casas resulten con daños, debido a que se está levantando el pavimento en un tramo de dicha vialidad, conocida como “Tajo de Santa Ana”.



El secretario de Obra Pública del Estado, José Arturo Durán Miranda, informó que las obras de pavimentación del cuerpo poniente del bulevar Siglo XXI, que conectará al bulevar Timoteo Lozano con el Eje Metropolitano, llevan un avance de 18%.



El funcionario confirmó que se está retirando el pavimento de concreto en un tramo del bulevar, en el acceso al fraccionamiento Pinar del Tajo.



“Es necesaria la demolición del concreto, debido a que el actual no cumple para nada con las especificaciones del proyecto. En términos técnicos, el concreto que se tiene que meter es de calidad mr 45, con un espesor de 27 centímetros, mientras que el existente no se ajusta, pues sólo tiene 20 centímetros de espesor, y el día de mañana, cuando se incremente el flujo, no soportaría el paso vehicular e irremediablemente tronaría”, explicó el Secretario.



“Sin embargo, es un hecho que no vamos a tocar el fraccionamiento en absoluto, sólo el acceso, lo que sí te puedo asegurar es que llegado el momento, tenemos el compromiso de acercarnos con los habitantes para hacerles un acceso provisional y no dejarlos incomunicados. Sí quiero ser muy claro: el concreto existente habrá de demolerse”, destacó el funcionario estatal.



Añadió que la pavimentación en dicha vialidad es urgente para tener una salida alterna de León por el bulevar Timoteo Lozano.



Lo anterior, luego de que el vecino Arturo Galván hiciera “un llamado a quien corresponda porque están demoliendo la vialidad Siglo XXI, hay una excavadora realizando el trabajo.



“Cabe mencionar que esta vialidad está en buenas condiciones y lo que preocupa es que la obra puede fisurar a las viviendas del fraccionamiento Pinar del Tajo”, señaló.