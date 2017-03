Asteriscos

*CONFIANZA EN EL AIRE



El gobernador Márquez, el alcalde López Santillana y en el SAPAL, no dejan de decir que el Zapotillo va, pero la realidad es que el acueducto sigue en el aire. No hay una fecha para arrancar, en serio, la obra.



*ABENGOA, SÍ O NO



El director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez, les dio su palabra, pero no certezas. Márquez dejó ver ayer que ni siquiera hay claridad sobre la continuidad de Abengoa. Hay desconcierto.



*SE ACABA EL AGUA



Lo que sí es real es que el acuífero del Valle de León presenta una sobreexplotación anual de 48.2 millones de metros cúbicos, casi cinco veces la presa El Palote, un abatimiento de 1.5 metros anual.

***DIEGO, HOTELERO



El titular de Turismo, Fernando Olivera, andaba en el Tianguis Turístico de Acapulco; y el de Desarrollo Económico, Memo Romero, acompañó al Gobernador a la asamblea del Consejo Estatal Agroalimentario en Celaya, así que en representación de Márquez, el que inauguró el hotel NH Collection, en la zona del Poliforum, fue el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez.



*AÑO DE IMPULSO



Luego de recorrer el hotel en compañía de los inversionistas y el alcalde Héctor López, el Secretario reiteró ante los medios que será el gran año de la inversión en Impulso Social. Por cumplir un año del programa, dice que las obras han alcanzado a las 339 zonas comprometidas con 4 mil millones en 9 mil obras y acciones; aunque en comités (que son los que deciden las obras), se tienen hoy armados 100.



*AFINANDO INVERSIONES



De la deuda aprobada en 2015 para el Estado, este año Impulso Social ocupará mil 400 millones. Ahorita, justo está el Secretario y sus muchachos recibiendo a los 46 alcaldes con sus funcionarios para aterrizar los convenios de inversión conjunta para este año. El motivo de que apenas se haga cuando ya van tres meses de 2017, explica Diego, es porque acaban de salir las reglas del recurso federal.



*LEÓN, 8 POLÍGONOS



En León, de los ocho polígonos de marginación (90 zonas Impulso), se aplicaron las primeras acciones en cuatro, y este año deberán alcanzar parejo a los ocho. Ya hay acciones en Medina, 10 de Mayo, Castillos y Las Joyas, y falta entrar a Piletas, San Francisco, San Juan de Abajo y a la Jacinto López.



*MÍNIMO 800 MDP



En León, la estrategia a tres años de Impulso ofreció mil 800 millones de inversión (900 millones del Estado y 900 del Municipio). Para el 2017, todavía falta por cerrar la inversión definitiva, pero Diego adelanta que al menos habrá 400 millones del Estado, y esperan una parte igual del Municipio. Eso irá a parques vecinales, parques lineales, pavimentaciones, redes de agua y drenaje, electrificaciones, etc.



*LA REALIDAD



El Coneval reportó en 2010 más de 600 mil leoneses en pobreza multidimensional, un 4.2% (66 mil 687 personas) en pobreza extrema. Destaca el rezago educativo del 43.3% de la población mayor de 15 años y que, en el 2015, el 48.2% de la población ocupada ganaba hasta tres salarios mínimos o menos.



*RESULTADOS HABLAN



Más allá de la danza de los millones, el reto del suspirante a la gubernatura, Diego Sinhué, y sus aliados en el Municipio, como el cuestionado por la oposición, el director de Desarrollo Humano, Daniel Campos, está en comprobar con el paso de los meses, y en las siguientes evaluaciones oficiales, que avanzamos.

***ROMERO HICKS VS. MERODIO



El senador panista de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, se puso rudo ayer en la comparecencia de Paloma Merodio, la candidata del presidente Enrique Peña para ocupar la Vicepresidencia de la Junta de Gobierno del INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía). Para el ex Gobernador, la actual funcionaria de la Sedesol simplemente no cumple con el perfil obligado para el encargo.



*TRAYECTORIA EN DUDA



Romero Hicks puso en duda que cumpla con los cinco años de experiencia en puestos de alto nivel en los sectores público y privado y una trayectoria académica distinguida. En general, acusó que hay contradicciones, imprecisiones y omisiones entre lo que se dice y lo que se acredita con documentos. Así que su opinión, atajó, nada tiene que ver con la juventud y el género, sí con la ética y experiencia.



*NO ME LA IMAGINO



Le aclaró que no tenía duda de que es una persona brillante, pero en lo objetivo que deben ser los criterios para ser elegible, dijo Romero Hicks, simplemente no cumple con los cinco años de experiencia en puestos de alto nivel. Y en su propio juicio de valor, “no me la imagino como Vicepresidente del INEGI, no veo criterios de independencia y consolidación de la autonomía”.



*ESCUDO TRICOLOR



Al debate se subieron los dos senadores del PRI por Guanajuato, Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico. El primero dijo no estar de acuerdo en que vaya alguien al Senado para exhibirlo, y el segundo leyó un documento de su bancada en defensa del perfil, pues la Ley no define el tipo de experiencia.

***REVISIÓN DEL TLC



La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, de la que es secretario el leonés Miguel Ángel Salim, se reunió con el secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo, en el ánimo de cerrar filas, pues el 3 de abril comienza la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luego de transcurrir los 90 días en que los gobiernos realizaron las consultas con sus sectores productivos.



*SALIM Y LA CONFIANZA



Miguel Salim dijo que hay un compromiso de defender la soberanía de México para “ampliar la integración comercial con Estados Unidos y no decidir una eventual salida del acuerdo comercial”. Por lo pronto, ayer, en el terruño los zapateros, convocados por la Cámara de Calzado, escucharon un primer esbozo de un estudio sobre los retos del sector ante la renegociación del TLCAN. Hay que estar alertas.

Reconstruyen Puente Deprimido

La Secretaría de Obra Pública del Estado asignó la tercera etapa de rehabilitación del bulevar Hermanos Aldama por 27 millones a la Constructora Her Bec. La obra comprende el tramo de Mariano Escobedo a Timoteo Lozano, que son 2.3 kilómetros a mejorar, parte con concreto y otras en asfalto.



Eso incluye el paso deprimido donde, dijo el titular de la SOP, Arturo Durán: “Vamos a sustituir concreto asfáltico por concreto hidráulico, se reconstruirán bocas de tormenta para permitir la salida del agua en temporada de lluvia y el Municipio de León continuará el mantenimiento de los cárcamos”.