Asesinan a 9 hombres, uno en León

REDACCIÓN Publicada el

Hallan cuerpo en cobija

En el barrio San Miguel, en León, un hombre fue encontrado sin vida cubierto con una cobija.



Alrededor de las 6:35 de la mañana de ayer vecinos encontraron el cuerpo en la calle Río Pánuco, aseguraron que tenía los tobillos y las muñecas atados.



Policías llegaron al lugar y encontraron a la víctima boca arriba con lesiones en el rostro.



Al confirmar que no tenía signos vitales, elementos delimitaron la zona para evitar que vecinos pasaran y contaminaran alguna evidencia.



Agentes de Investigación Criminal y de Servicios Periciales llegaron también para iniciar con las indagatorias del caso.



Vecinos pidieron a los oficiales que les permitieran acercarse al hombre para tratar de reconocerlo, pero no se los concedieron.



Hasta ayer la víctima no había sido identificada y según el subprocurador de Justicia, Joel Romo Lozano, sí tenía algunas heridas en el rostro pero no informó si éstas fueron causadas por golpes o por alguna arma.

Fallece a balazos

Un hombre fue localizado asesinado a balazos en una zona despoblada de la comunidad San Elías, del municipio de Celaya.



A las 2:30 de la tarde de ayer se reportó el hallazgo del cuerpo en un camino de terracería, policías municipaes acudieron y localizaron a la víctima entre hierbas.



“No sé quién lo encontraría, pasan muy pocas personas y todavía en la mañana yo caminé justo por aquí sobre el camino y no me di cuenta de la persona tirada, es una zona muy sola y si pasan por aquí lo hacen en camionetas o las personas que tienen sus tierras”, dijo un habitante de San Elías.



Elementos acordonaron el área, mientras que el personal de Servicios Periciales y de la Agencia de investigación Criminal comenzaba las investigaciones.



Las autoridades presumen que el hombre -del que se desconoce la identidad- fue asesinado en la madrugada, pero no se informó si se localizaron casquillos percutidos en el lugar.

Lo matan con hacha

Un campesino fue hallado muerto, con una hacha en la cabeza.



Esto sucedió en el ejido El Carricillo del municipio de Pénjamo, los hijos de la víctima fueron quienes la localizaron.



Alrededor de las 2:30 de la madrugada de ayer se informó a Emergencias del hallazgo del cuerpo, policías acudieron al lugar señalado y se encontraron con los reportantes, quienes los llevaron a donde se encontraba su padre.



Miguel Vargas Martínez, de 65 años, había salido a trabajar las tierras pero no regresó a casa; sus hijos acudieron a buscarlo y lo encontraron en una bodega, con un hacha clavada en la cabeza.



Elementos de la Subprocuraduría de Justicia acudieron a hacer las investigaciones y el cuerpo fue retirado por el Servicio Médico Forense.



Más tarde autoridades informaron que hay datos de un sospechoso del homicidio.

Balea a presunto ladrón

Un hombre falleció dentro de una tienda en Valle de Santiago, asesinado por un joven al que supuestamente trató de asaltar.



Cerca de las 18:40 de la tarde del miércoles una persona se acercó a patrulleros para informarles que en un mini super de la colonia La Loma había ocurrido un intento de robo y que al parecer el ladrón había fallecido.



Al llegar al establecimiento los policías se encontraron con el dueño del negocio, quien se identificó como Javier Mosqueda García; les dijo que un hombre había intentado asaltar a su hijo y éste se defendió con una arma blanca y una de fuego.



Paramédicos revisaron al presunto asaltante, Juan Gerardo, de 21 años, pero ya no tenía signos vitales.



Agentes investigadores recopilaron evidencias y aseguraron un revólver y dos armas de fuego.



Giovanni Javier, de 22 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará si se trató de un caso de defensa y en qué circunstancias ocurrieron los hechos.

Matan a dos en negocio

Cuando platicaban adentro de un negocio de compraventa de tarimas en Apaseo el Alto, dos empleados murieron baleados.



Minutos antes de las 8 de la noche de ayer se reportó en una llamada anónima a Emergencias que ese escucharon balazos cerca de la entrada a la comunidad La Presita.



Elementos de la Policía Municipal acudieron al poblado, en la carretera Apaseo-Querétaro; al encontrar a las víctimas pidieron que acudieran paramédicos, pero éstos solo confirmaron que ambas habían fallecido.



Uno de los trabajadores estaba en una pila de tarimas, el otro se encontraba a 10 metros de él; uno fue identificado como Wilfrido Cervantes, con domicilio en la comunidad San Pedro Tenango, de Apaseo el Grande.



Fueron asesinados por al menos dos hombres que llegaron al negocio en una camioneta Cheyenne con placas de Querétaro y luego escaparon en dirección a Celaya.



Policías los buscaron, pero no los localizaron.

Le disparan a la cabeza

En un camino de terracería fue hallado el cuerpo de un hombre, en Acámbaro.



Estaba maniatado y con un disparo en la cabeza, que tenía cubierta con una bolsa de plástico, entre las comunidades San Ramón y Loretito de las Cajas.



El hallazgo fue reportado alrededor de las 8:30 de la mañana y elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar señalado.



Al corroborar que ahí se encontraba un cuerpo avisaron al Ministerio Público y agentes llegaron poco después a comenzar la investigación.



Hasta anoche la víctima no había sido identificada.

Atan y torturan a víctima

En Pénjamo un hombre fue encontrado muerto a balazos, atado de pies y manos y con huellas de tortura.



El hallazgo se dio anoche en un camino junto a la carretera La Piedad-Manuel Doblado, frente a la entrada a la comunidad La Quesera, perteneciente a Pénjamo Guanajuato.



El cuerpo es el de un hombre al parecer de entre 30 y 35 años que hasta anoche no era identificado. Las autoridades desconocen si fue asesinado en el lugar.



Elementos de la Policía de Pénjamo resguardaron la zona mientras investigadores llevaban a cabo su labor, más tarde el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense de Irapuato.





Muere en el hospital

En un hospital falleció un hombre que poco antes había sido baleado, en San Luis de la Paz.



Pasadas las 4 de la tarde Emergencias de ese municipio recibió una llamada en la que se avisaba de que un hombre se encontraba herido en la calle Leona Vicario.



Elementos de Tránsito y Policía y paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y encontraron a la víctima herida.



Al parecer ésta viajaba con otro hombre en un auto Jetta cuando desconocidos le cerraron el paso y según versiones extraoficiales, bajaron del vehículo e intentaron bajar a los ocupantes del Jetta.



Supuestamente uno bajó del vehículo e intentó correr hasta la esquina, pero le dispararon al menos ocho veces; al otro se lo llevaron secuestrado.



El herido fue trasladado al Hospital General de San Luis de la Paz, donde minutos más tarde falleció por heridas en pecho y abdomen.