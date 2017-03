Encuentran muerto a velador

REDACCIÓN Publicada el

Un velador de 39 años fue encontrado sin vida dentro del cuarto de una obra que cuidaba.



El hallazgo lo hizo uno de sus compañeros alrededor de las 11 de la mañana, en la construcción ubicada al final de la comunidad Estancia Los Sapos.



A esa hora llegó uno de los trabajadores gritando “¡Ya es hora, ya tenemos que mover la malla!”, pero el velador no respondió; el hombre gritó y llamó a la puerta del cuartito hasta que llegaron más empleados.



“Se asomaron por arriba del cuartito y lo vieron tirado, ya muerto”, contó un familiar del vigilante.



Los trabajadores llamaron al 911 y los policías que llegaron a atender el reporte pidieron el apoyo de paramédicos.



Elementos de Protección Civil acudieron y confirmaron que el velador ya no tenía signos vitales; a simple vista no le apreciaron huellas de violencia.



Agentes del Ministerio Público estuvieron en la escena mientras el cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense (Semefo), para llevarlo a sus instalaciones y practicarle la autopsia que determinará la causa del fallecimiento.