Estrangulan a mujer policía

Una mujer policía fue encontrada muerta en su casa, la autopsia reveló que fue estrangulada.



Olga Lucina (Lucy) Delgado Ramírez, en la media noche del miércoles fue descubierta por su hermana cuando llegó a buscarla en su vivienda en la calle Bosque de Camelina, en la colonia Las Camelinas.



“Vino dos veces, de hecho solían visitarla casi diario y ya noche, lo más tarde que la buscaban era como a las 12 ó 12:30 de la noche”, contó una vecina.



Esa noche la joven llegó con su novio en una motocicleta, bajó y llamó a la puerta.



“Siempre le tocaban muy fuerte, como que tenía el sueño pesado porque al final les terminaba abriendo pero después de un buen rato, y anoche lo hizo aún más desesperada”, recordó la mujer.



La hermana de Lucy no recibió respuesta y se fue, pero antes de 15 minutos regresó y volvió a llamar a la puerta, esperaba que le abriera y platicara con ella como todas las noches. Después de un rato sin respuesta rompió una ventana y movió la cortina.



“Fue horrible lo que escuchamos después de que rompió la ventana, me acuerdo y se me pone la piel chinita”, dijo la vecina.



“¡Mi hermana! ¡no, ¿por qué le hicieron esto a mi hermana?!... ¡ayúdenme por favor!”, gritaba desesperada mientras veía detrás de la cortina a su hermana boca arriba y sin responder.



La Delegación Oriente de la Policía Municipal se ubica a menos de cinco minutos de la casa de la víctima, y la joven corrió hasta ahí para pedir ayuda.



Cuando policías llegaron hicieron una entrada forzada y descubrieron a su compañera muerta.



“Ya estaba en descomposición y por ello es imposible verle alguna lesión”, aseguró Joel Romo Lozano, subprocurador de Justicia.



Sin embargo, cuando Lucy fue revisada por paramédicos encontraron que tenía lesiones en la cara y el cuello.

Dos días desaparecida

La tarde del lunes Olga Lucina comió en casa de sus papás, después debía presentarse a laborar como escolta de patrullaje en la delegación rural, pero nunca llegó.



“La agente Olga Lucina Delgado Ramírez ingresó a la Policía Municipal el 4 de septiembre de 2015, ejerciendo una labor disciplinada y siempre apegada a los valores de la corporación, honrando su placa y uniforme”, informó la Secretaría de Seguridad Pública.



En los dos años que tenía en la corporación nunca faltó a su labor, cuando fue encontrada en su casa al parecer tenía puesto su uniforme de Policía y podría haber estado a punto de salir a otra jornada en la patrulla.



“Tenía dos días desaparecida, pero no podemos decir aún si desde ese día murió ya que el clima puede influir mucho en el estado de descomposición; debemos esperar la cronología y ver exactamente cuándo y a qué hora fue el deceso”, explicó Joel Romo Lozano.



Lucy perteneció a una familia dedicada a brindar seguridad a la ciudad.



Su papá, Juan José Delgado Zamarripa, pertenece al grupo Los Troyanos, que patrulla en motocicleta; su mamá al parecer fue policía auxiliar y dos de sus hermanos son elementos activos en distintas delegaciones.





Investigan caso



como homicidio

Luego de que los paramédicos confirmaran la muerte de Lucy, los policías dieron parte al Ministerio Público.



“Se habría hecho cargo la unidad de Trámite Común, pero para investigar bien decidimos enviar a los agentes de la Unidad Especializada en Homicidios”, justificó Romo Lozano.



Peritos levantaron evidencias, en la casa no había rastros de desorden ni indicios que revelaran que hubo una pelea o robo.



Sin embargo, el cuerpo de la joven fue encontrado en el piso, junto a un sillón y con sangre en el rostro.



Aunque el Subprocurador aseguró que no se encontraron indicios de que fuera dañada la chapa de la puerta, la reja de protección del patio ni el domo, aseguró que investigarán para conocer cómo murió Olga Lucina.