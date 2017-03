Quedan con familiares hijos de mujer asesinada

REDACCIÓN Publicada el

Los cuatro hijos de Alma Verónica Chía, asesinada el martes, fueron recuperados por la Procuraduría de Justicia.



Presuntamente el homicida es el esposo de la víctima, quien escapó.



Joel Romo Lozano, subprocurador de Justicia de la región A, aseguró que los hijos de la pareja de entre cinco y 15 años, están a salvo y bajo los cuidados de un familiar de confianza.



El crimen de Alma Verónica Chía Rodríguez, de 33 años, edad, sucedió la noche del martes en su casa en la calle Agridulce de la colonia Valle de las Toronjas.



El funcionario detalló que la familia vivió en Estados Unidos y decidió regresar al municipio de León.



“Pero allá sí lo denunció por violencia intrafamiliar, acá en León no recibimos denuncia alguna por algún tipo de violencia”, aseguró Joel Romo.



La noche del martes Alma Verónica estaba en su casa con sus hijos y su esposo José Natividad Lara, quien en una pelea supuestamente la mató de una puñalada en el abdomen.



El Subprocurador dijo que agentes recuperaron a los menores de edad y los pusieron a salvo con un familiar, pero se negó a dar detalles.



“Eso es un dato que no revelaremos porque pertenece a la investigación y nos está ayudando en el caso”, afirmó.



El presunto homicida aún no ha sido capturado.