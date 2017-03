SEP ve riesgo en modelo educativo

EL UNIVERSAL | Antonio Hernández / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, explicó que un cambio de gobierno en México en 2018 no garantiza la permanencia del actual modelo que se pretende aplicar en el país.



“Particularmente en 2018 no está garantizado. Esa es la realidad. Hay una reforma educativa que está en la Constitución y hay leyes y eso da una cierta garantía de que esta visión pueda continuar; sin embargo, si bien hacer los cambios legales a la Constitución era una condición indispensable para ejercer este cambio educativo, no es suficiente.



Durante su participación en el 12 foro sobre capital privado en México, el funcionario consideró lamentable que un nuevo gobierno toque la reforma educativa en el país.



“Solamente puede salir adelante si tiene un respaldo político y si se trabaja de manera decidida. Este nuevo modelo educativo que se deriva de la reforma, pero que es político se puede echar abajo”, expresó.



Aurelio Nuño enfatizó que el deseo del gobierno es que este modelo educativo pueda convertirse en política de Estado como ha sucedido en otros países.



“Hay un precandidato a la presidencia que ha dicho que él va a borrar esto. Que de llegar echaría abajo el nuevo modelo educativo, que le daba risa. Es un tema que no está garantizado y que será parte del debate político en las próximas elecciones”, explicó.



Ante inversionistas privados, Nuño destacó que el modelo educativo mostrará resultados en los próximos 20 años, particularmente en la puesta en marcha de escuelas bilingües en el país.



El funcionario dijo que para tener un cambio profundo en la educación del país se necesita continuidad en la aplicación del nuevo modelo educativo.



“Los cambios toman un proceso. Que se vaya implantando todo este modelo nos va a llevar por menos una década. Lograr en materia educativa a gran escala un cambio muy rápido no ha pasado en ningún país y no nos va a pasar a nosotros. Tener la disciplina, la paciencia y mantener el modelo que hoy existe”, reiteró.