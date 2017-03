Recriminan ‘puro bla, bla’ a Nuño

AGENCIA REFORMA | Norma Zúñiga Publicada el

Una madre de familia y un maestro de Guerrero, cuestionaron al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, sobre las desigualdades en el sistema educativo, por no haber consultado a los maestros, por no ir a las escuelas a palpar la realidad en los salones de clases y hasta por decir “ler” y no leer.

El titular de la SEP fue invitado a inaugurar el Seminario Permanente sobre Desigualdad Educativa en El Colegio de México, donde reconoció que el sistema reproduce la desigualdad en lugar de ser un igualador social, por lo que era necesario reformarlo.

Al concluir su participación y cuando pretendía despedirse, una mujer se levantó de su lugar y pidió al Secretario hacerle unas preguntas.

“Es fácil sentarse ahí y decir la misma demagogia, y bla, bla, bla, pero queremos ver acciones, acciones dentro de las aulas”, expresó.

“No soy de ninguna organización civil ni pertenezco a la CNTE. Nada, no soy nada, soy una madre de familia cansada de venir a mesas y meterse a foros y no haya más que pura bla, bla, bla, y no haya respuesta”, sostuvo la señora, que no quiso dar su nombre porque dijo no querer ser famosa.