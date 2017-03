Prohíben el consumo de famoso refresco por

EL UNIVERSAL Publicada el

Un juez de la Corte Suprema de Nigeria dictaminó que algunos de los refrescos de Coca-Cola podrían ser “venenosos”.



El juez Adedayo Oyebanji sostiene que los altos niveles de ácido benzóico y aditivos de bebidas populares como Fanta o Sprite, podrían suponer un peligro para la salud de los consumidores cuando estas se mezclan con ácido ascórbico, mejor conocido como vitamina C, informa CNN News.



Oyebanji ordenó a la Compañía Embotelladora de Nigeria (NBC), productor local de refrescos, que coloque alertas escritas en las botellas de estas bebidas para que estas no sean mezcladas con vitamina C.



Además, dictaminó que el costo de 6 mil 350 dólares para poder realizar esta modificación corra a cargo de la Agencia Nacional para la Administración y Control de Alimentos y Medicamentos, por haber faltado en asegurar los estándares de salud para estas bebidas.



El juez aseguró que el organismo gubernamental le “ha fallado a los ciudadanos de esta gran nación al certificar como satisfactorios para el consumo humano productos que puedan ser venenosos en presencia del ácido ascórbico”.



La orden judicial fue emitida luego de que la empresa Fijabi Adebo Holdings Limited intentó exportar productos de Coca-Cola al Reino Unido en febrero de 2007, señala CNN.



Sin embargo, las autoridades británicas decomisaron y destruyeron el envío al argumentar que el producto contenía niveles excesivos del colorante alimenticio sintético conocido como amarillo crepúsculo y de ácido benzóico, la cual, al combinarse con vitamina C puede formar una sustancia llamada benceno, considerada como cancerígena por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés).



Coca-Cola dijo al diario británico "The Independent" que las acusaciones son imprecisas y mal respaldadas por la ciencia.



"Todos nuestros productos son seguros y se adhieren estrictamente a las regulaciones en los países donde se venden, mientras cumplen con los estrictos estándares de calidad y seguridad global de nuestra compañía", dijo un portavoz de la transnacional.