¡Éxito en Try Outs!

CARLOS CAMPOS Publicada el

El Colegio Itesba realizó con éxito sus Try Out por primera vez, logró beneficiar a los 29 nuevos alumnos que participaron en las pruebas.



Silvia Cervantes, coordinadora de admisión de Itesba Colegio, comentó que se llevó de excelente manera las pruebas en las diferentes disciplinas (Futbol, Básquetbol y Tae kwon Do) dando becas a cada uno de los alumnos que participaron.



“Realizamos nuestro primer eventos de Try Out en primaria y preparatoria de Itesba Colegio, tuvimos asistencias de 29 alumnos divididos en tres disciplinas, futbol, basquetbol y tae kwon do, futbol fue el que tuvo mayor número de participantes, después básquetbol y tae kwon do en ambas ramas”, dijo.



La coordinadora explicó que vieron a los alumnos con entusiasmo por formar parte de los equipos representativos de las ‘Liebres’.



“Los alumnos entusiasmados y con ganas de integrarse a la institución y los entrenadores los valoraron y a los padres estuvieron atentos, se habló y se dijo indicarles el porcentaje de beca que se otorga, la idea era dar cinco becas a los mejores talentos de cada disciplina, pero viendo el entusiasmo de los alumnos y de los padres, tratamos de apoyar a todos con un porcentaje de beca, se benefició a todos los alumnos”, dijo.



Se explicó que fue la primera vez que se realiza con la dinámica de try out y se espera hacer año con año.



“Es el primer evento que realizamos, en esta ocasión debido a la participación y demanda de actividades deportivas por eso lo integramos y aprovechando que no hubo clases, se realizó de esta manera, nos gustó y seguiremos haciendo para poder valorar a los alumnos”, comentó.



Durante casi dos horas, alumnos de nuevo ingreso estuvieron realizando actividades deportivas, tuvieron un desayuno y vieron videos con los logros de los equipos representativos de Itesba.