Descarta compra de votos

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

“La gente sabe lo que vale su voto”, respondió Rosario Robles, titular de la SEDATU al preguntarle sobre la entrega de apoyos en relación a las campañas electores 2018.



Explicó que los programas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) son para el beneficio de los mexicanos y “eso es absolutamente legal, ni modo que se suspendan los programas sociales, yo creo que la gente no debe de dejar de tener sus beneficios”.



Lo que prohíbe la Ley-explicó- es que a partir de que inicia el proceso electoral formal, el próximo lunes, se haga difusión, se haga una promoción para algún candidato o partido en particular, “y en eso hemos sido absolutamente respetuosos”, sostuvo.



Además, “la gente ya creció, no podemos tratar al pueblo de México como si fueran tontos, la gente no es tonta, la gente sabe lo que vale su voto, la gente ha crecido como ciudadanos y ciudadanas”, subrayó.



Lo anterior, en una visita que hizo a Celaya para la entrega de un parque de convivencia social, en la colonia Valle del Real, así como la entrega simbólica de 400 cuartos que se hicieron durante el 2016.