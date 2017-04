Gobierno debe dar seguridad

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Si el Municipio retira rejas de las colonias es porque debe de ofrecer una estrategia que garantice la seguridad de los ciudadanos, afirmó el diputado local, Jorge de la Cruz.



AM informó que vecinos de la colonia Alameda recibieron un documento oficio por parte de Desarrollo Urbano, donde se les demanda retirar las rejas que pusieron en sus calle en un periodo de cinco días.



“Si se les va a retirar las rejas, tienen que ofrecerles a ellos una mejor alternativa, tienes que ofrecer soluciones para que se sientan seguros de salir a sus calles sin tener miedo a un asalto o a perder la vida”, comentó el legislador priista.



“No puede salir el gobierno municipal a decir que ellos mismos se cuiden, y cuando la sociedad toma acciones, salgan a quitar, por eso la respuesta debe tener resultados, si un módulo con un policía no da resultados, se tiene que cambiar la estrategia dar nada más atole con el dedo”.



Otra colonia que espera “respuesta positiva” para colocar rejas es Álamos Oriente, donde los colonos informaron que ya entregaron requisitos al Municipio.



Aunque el Municipio actual con legalidad, los vecinos tienen razón en reclamar seguridad, dijo el diputado.



“Por un lado tiene razón el municipio en cuanto a la reglamentación que existe para la que se permita el libre paso para la gente”, comentó.



“Pero también es cierto y entiendo el descontento de la gente, que no se siente segura, que los encargados de la seguridad pública en el municipio no están actuando, y evidentemente la sociedad empieza con esta molestia a tomar estas acciones”.