“Propuestas 1: El diagnóstico”

Se acerca el 2018 y no escucho de ninguno de los adelantados, propuestas concretas, viables y nacionalistas para que México recupere el camino del progreso, la justicia y la soberanía.

Dado que lo que suceda en el 2018 afectará a México, a mis amigos, a familiares y a mí, es mi intención en las siguientes colaboraciones presentar propuestas de gobierno que podrá tomar como bandera cualquiera de los candidatos, ya que al margen de personalidades y colores, ojalá quien llegue gobierne bien y para beneficio de México y de los mexicanos.

Con ello en mente, en este primer artículo de la serie, me permito compartir algunas reflexiones:

En el Partido Acción Nacional (PAN) veo a un Ricardo Anaya gandaya y oportunista usando el partido para su beneficio, a un Rafa Moreno que evita hablar del endeudamiento de Puebla y la honorabilidad de su gestión de gobierno y a Margarita Zavala, que con el viento en contra y cargando la sombra del proactivo y antipejista, Felipe, lucha por hacerse presente con los panistas y el pueblo de México. También noto lo que es un común denominador azul, todos eluden hablar del oscuro pasado y las riquezas de su adalid Veracruzano, Miguel Ángel Yunes, la herencia envenenada que les dejó la Maestra Elba Esther Gordillo y el foxiato; tampoco hablan de los “moches” (y sus impunes beneficiarios), ni de Padrés y su lesivo gobierno de cuotas y cuates y eso les mancha, deja un tufo a complicidad en aquella simplista filosofía partidista de que: “La ropa sucia se lava en casa”; alegoría que huele a impunidad y evade la posibilidad de ser autocríticos y consecuentemente sinceros con un pueblo urge de la verdad y que la corrupción sea combatida y exhibida de manera franca anteponiendo el interés nacional por sobre los compromisos de partido, personales y de grupo: En el PAN me gustaría se abriera la baraja.

En el Partido de la Revolución Democrática o lo que queda de él, veo a un Graco Ramírez en Morelos perdido en la inseguridad y compartiendo con Silvano Aureoles el deshonor de privilegiar su promoción para ser “el candidato” en el 2018 sobre el compromiso de gobernar en sus respectivos estados, también veo como la corrupción (como dicen los japoneses), inicia por la cabeza con una Alejandra Barrales que fue la primera baja (en mi opinión por inepta) en una secretaría (Desarrollo Social) durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y que con el tradicional cinismo perredista sigue de Presidenta del Partido mientras se refugia en el Senado para tener fuero, una vez exhibidas las propiedades que contrarias al rancio discurso de solidaridad con los pobres y de lucha contra la corrupción, en efectivo y con dólares de dudosa procedencia, adquirió en USA. Con el PRD ni perder el tiempo, están muertos para el 2018, a menos que sigan con la estrategia de sobrevivir como rémoras del PAN.

En Morena no hay mucho que decir, está El Peje acompañado por Dios, y nadie más. Aquí aplica la reflexión expresada por un amigo: ¿Qué es peor que un Presidente corrupto como EPN? R= Un iluminado o un dictador. AMlo no tendrá mi voto, pero si el de muchos que quieren creer porque no tienen otra posibilidad en la vida más que creer en un milagro.

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se baten en su propia mierda y un día se exhibe la corrupción rampante aderezada por la impunidad otorgada desde el Gobierno Federal y sus instituciones y al día siguiente también. Osorio exhibido en su incapacidad por la fuga del Chapo y la protección (por acción u omisión) a Duarte´s, patina al tener en la cárcel al Dr. Mireles, cuyo pecado fue, cómo autodefensa, hacer el trabajo de seguridad que correspondía a Chong y que los gobiernos dejaron de hacer. Videgaray, “El Aprendiz”, igual no sirve, aunque siendo alfil y tapete de Trump tiene posibilidades con el apoyo del Imperio. Aurelio Nuño una burla, por lo que quedaría Murat como carta de EPN avalado por la política de resurrección de dinosaurios y protección de capos que se ha instaurado en el “Nuevo PRI”.

De la chiquillada nada que decir, en mi opinión, vividores y basura todos, productos de un sistema político diseñado por políticos que tiene como beneficiaros a los políticos al servicio de sus partidos, emanado del cáncer nacional: ¡La partidocracia! Los independientes, salvo Slim y El Bronco (compadre del narco exprocurador de Nayarit), no pintan... ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.