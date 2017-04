BANCO DE MÉXICO REMANENTE HISTÓRICO

CARLOS ARANDA PORTAL | FONDO Y FORMA Publicada el

El Banco de México por diversos superávits tenidos, entregó a Hacienda una cantidad nunca antes vista, es decir más de 323 Mil Millones de pesos que fueron correspondientes al ejercicio de 2016, equivalente al 1.5% del PIB, derivados del manejo adecuado de los recursos pero principalmente de la devaluación del peso que en este período obtuvo una reducción de su valor frente al dólar de Estados Unidos de forma importante, equivalente a un 19.5% Realmente el Banco de México, obtuvo una utilidad de más de 535 mil millones de pesos, pero el consejo decidió dejar reservados en el propio banco, una cantidad de más de 213 mil millones de pesos, por si tiene que enfrentar en el corto plazo, alguna contingencia como posibles pérdidas no previstas en el ejercicio de 2017. Este es el tercer año consecutivo en que el Banco de México reporta una operación positiva, lo que le permite reconstituir reservas y trasladar el remanente al gobierno conforme lo establece la propia ley, siendo la más alta de los tres años mencionados lo que permite una mejor posición financiera del gobierno. En congruencia con lo que establece la propia ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Banxico tendrá que destinar a reducir la deuda pública o el déficit financiero en un 70% lo que equivale a 225 mil millones de pesos y el resto no puede ser destinado a gasto corriente, sino al fondo para la estabilización de los ingresos presupuestales. El año pasado en reservas internacionales, alcanzó la cifra de 176.5 miles de millones de dólares, muy cercana a la cifra del año anterior. Aunque no creció en dólares, la reserva si creció en pesos, por un monto de 8.37% principalmente por la devaluación del peso frente al dólar y finalmente esto se tradujo en el resultado antes anotado del Banco de México. Esto y otras circunstancias vinieron a fortalecer al peso, que se cotizó el día miércoles pasado en 18.70 por dólar que es una cifra muy cercana al día de la toma de posesión del presidente Trump. Lo anterior, debido a la disminución de la deuda pública, redunda en un punto a favor para la calificación soberana del país, por parte de las empresas dedicadas a esto. Implicará una reducción de los requerimientos financieros del sector público en relación con el PIB del país, lo que no deja de ser positivo. Esto debe ser considerado como un ingreso no recurrente, sobre todo si no se deprecia tan abruptamente el peso frente al dólar en el presente ejercicio, lo que es de esperarse. En estos días, en forma congruente con lo que ha hecho la FED de Estados Unidos, el Banco de México aumentará la tasa de interés en sólo 0.25% para llegar a 6.5%, derivado en gran parte de los resultados positivos de la economía Mexicana, pues se llegó a pensar que la tasa aumentaría en 0.50%. El diferencial de tasas con la FED de Estados Unidos, es importante pues implica un diferencia de cuando menos 5 puntos ya que la tasa de la FED es aproximadamente de 1%. La reacción del mercado fue positiva y se reflejó en una mayor demanda de los instrumentos emitidos por el gobierno federal. En caso de que la situación dada en el Banco de México se revirtiera por alguna situación, no hay mecanismos en la ley que obliguen al gobierno a devolver al banco los recursos destinados al fin al que está dirigido el remanente. De acuerdo con la información proporcionada por el periódico “El Financiero” son varias las consecuencias del incremento en la tasa de referencia: Aumenta la tasa del TIEE que utilizan los bancos para calcular los créditos. Otro efecto es el aumento en la demanda de los valores gubernamentales. Asimismo, otro efecto es el tipo de cambio, pues los mercados reaccionan de manera favorable pues el dólar spot bajó hasta los 18.60. Finalmente, el Banco de México sigue los pasos de la FED estadounidense, aunque ya lo había mencionado, la tasa de referencia de uno y otro es muy distinta, pero supera a todos los bancos centrales el Banco de México, tomando en cuenta lo que podríamos llamar como agresividad en el control de la inflación.