CORRUPCIÓN INCONTROLABLE IGUAL A ESTADO FALLIDO

La corrupción en México es un hecho irrebatible que está fuera de control. El funcionario que sea, de cualquier nivel o poder (legislativo, ejecutivo y judicial. Con minúsculas porque no se merecen las mayúsculas) es “normal” que robe, que sea corrupto. Incluso la gente lo acepta, ve esto como una cosa natural.

En todos los sexenios se ha visto la corrupción, sea del partido que sea, pero recientemente ha arreciado como un potente y feroz huracán este mal endémico que esta corroyendo los profundos cimientos de nuestra sociedad. Los últimos gobernadores que han salido dejan fiel testimonio de ello. Los Duarte de Veracruz y Chihuahua son los estandartes de esta horda demoniaca de depredadores. El caso especial de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, me indigna, en lo personal de sobremanera, porque está impune. A pesar de robar miles de millones de pesos de ese estado, no le han hecho nada. La complicidad de Peña Nieto extendió ese manto de impunidad sobre este corrupto individuo. Estos y otros como Rodolfo Medina ex gobernador de Nuevo León y Padrés de Sonora son otros casos similares, pero creo que aquí no queda títere sin cabeza y nadie se salva.

La noticia de esta semana, en cuestión de corrupción, fue el ex fiscal Edgar Veytia de Nayarit. Tuvo que ser en Estados Unidos donde se sometiera a proceso ya que el martes pasado se le detuvo en San Diego, California, acusado de fabricar, distribuir e importar a ese país, heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana entre 2013 y 2017. Incluso Veytia aceptó, ante una Corte Federal de San Diego permanecer detenido mientras se resuelve su traslado ante una Corte de Brooklyn, Nueva York, donde se originó la acusación. De entrada el Departamento de Justicia de EU, pidió que se le confiscaran, ni más ni menos al angelito, bienes o fondos por un monto de 250 millones de dólares, (un monto que es propio, efectivamente, de acusaciones contra grandes capos del narco) más los que se acumulen esta semana y las próximas. En la investigación que se le abrió en Norteamérica, salió a relucir que él fue protector y dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Y mire, estimado lector, el Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en una conferencia de prensa, se declaró “sorprendido” por la detención de Veytia e hizo declaraciones que aparte de indignantes son cínicas: “Hasta ahora sólo es especulación, no hay nada formal por lo que se pueda decir que ya es culpable”. ¿O es tonto o cómplice de este individuo, o ambas cosas? ¿Cómo es posible que diga tal barbaridad? Simplemente por el hecho de que le decomisaron fondos y bienes por 250 millones de dólares, es prueba suficiente de que es narco. O ¿de dónde sacó tanto dinero? ¿De su trabajo de fiscal? Obviamente que no. Esa cantidad de dinero es una prueba fehaciente e irrefutable de que es Narco. Sólo de esta forma pudo acumular tanto dinero. Otro que se “quemó feo, fue Jaime Rodríguez, el “bronco”, gobernador de Nuevo León quien admitió su amistad con él. ¿Qué con la información privilegiada que tiene un Gobernador, con todos los servicios de inteligencia de que dispone, no se dio cuenta del enorme nivel de vida y fortuna que disponía?

Este Veytia es el nuevo “negro” Durazo del sexenio de López Portillo o más rico que éste, porque Durazo tenía el Partenón, pero no se supo de una fortuna tan grande como la del ex fiscal de Nayarit. Esta es la clase política que tenemos, por desgracia, en nuestro país. La mayoría es corrupta. La partidocracia es corrupta. Y esta corrupción ya hace pensar que realmente vivimos en un estado fallido. La corrupción de este gobierno de Peña Nieto, es incontrolable. Ya rebasó a las Instituciones. En este país manda la corrupción y el crimen organizado…

POSDATA UNO.- He escrito, reiteradamente, que los cambios de horarios no son necesarios en un país tropical como en el que vivimos. Esos cambios de horario si se justifican en los países nórdicos, donde el sol sale a las tres de la mañana y se mete a las tres de la tarde. Aquí se habla de un supuesto ahorro de energía, lo que es falso, porque lo que se ahorra en la tarde se gasta en la mañana o viceversa. Este cambio de horario más bien se hace para homologar las bolsas de valores de México y Nueva York y porque así lo quieren los gringos.

POSDATA DOS.- Gracias a los lectores de Irapuato que me hacen favor de leerme y por sus valiosos comentarios y sugerencias que tomaré en cuenta. Les prometo que próximamente escribiré un artículo sobre las nuevas disposiciones oficiales en relación a los pensionados y jubilados, de las diferentes dependencias gubernamentales y empresas dependientes del estado como Pemex.

