Cuando la opinión oficial pierde autoridad

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Sábado 4° Cuaresma. Juan 7, 40-53



~ En aquel tiempo la gente que oyó estos discursos de Jesús, unos decían: “Este es verdaderamente el profeta”. Otros decían: “Este es el Cristo”. Pero aquellos replicaban: “¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?”. Se originó, pues, una división entre la gente por causa de Jesús. Algunos de ellos querían detenerlo, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: “¿Por qué no lo trajeron?”. Respondieron los guardias: “Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre”. Los fariseos les respondieron: “¿Ustedes también se han dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la Ley son unos malditos”. Les dijo Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús: “¿Acaso nuestra Ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace?”. Aquellos le respondieron: “¿También tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta”. Y se volvieron cada uno a su casa. ~

Igual que entonces, vivimos una sociedad poco justa, que muchas veces intenta erguirse, no sobre la razón del derecho, sino sobre “tendencias u opiniones”.



La persona de Jesús no solo ha despertado opiniones contrarias en el pueblo y sus dirigentes; también ha dado certezas a quienes no cierran su corazón ni su voluntad a conocerlo y escucharlo. Si nosotros queremos pasar de la sola opinión sobre Jesús al conocimiento personal con Él, no solo seremos justos: además, habremos ganado el mejor de los amigos.



Nicodemo, que en otra ocasión se encontró con Jesús de noche y en secreto, por miedo a sus colegas, ahora los enfrenta, libre de prejuicios. ¡Cuánta diferencia hay entre tener opiniones y tener certezas! Este mismo personaje nos regala una transparencia del derecho romano que hoy por hoy nos hace falta a todos: ¿Acaso nuestra Ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin constatar lo que hace?



La opinión de los adversarios de Jesús y su mandato de apresarlo no obtuvo respuesta favorable de parte de los guardias. Su “autoridad” perdió efecto ante la evidencia de la bondad de Jesús. Esos guardias nos inspiran hoy a no abandonar nuestro legítimo derecho a formarnos el propio juicio y nuestra razón individual.



Es difícil ir a contracorriente y evidenciar que alguien haga de la ley un instrumento de injusticia. Sin embargo, es lo más digno, noble, bueno y justo que podemos hacer; es, al propio tiempo, de lo más liberador. ¿Puedes imaginar el rostro de los guardias cuando regresaron ante su autoridad sin Jesús? ¿Podemos imaginar en Nicodemo una sonrisa discreta y profunda cuando argumentó, bajo el mismo derecho, en favor de Jesús?



No renunciemos a elaborar nuestro propio juicio, nuestra razón creativa, y mucho menos a pasar de las opiniones a la certeza en cualquier persona, y desde luego, en Jesús.



Oración:



Señor Jesús, ¡qué esperanzadora es tu Palabra! Ayúdame a no perder el piso en mis juicios, a ocupar el lugar correcto ante la anarquía, a ser valiente para evidenciar la mentira institucionalizada y la enajenación social.



Que en nuestro hogar seamos libres al actuar. Que nos ejerzamos en la ley de todos, pero sin abandonar nuestro propio juicio ni razón. Amén.