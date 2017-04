En busca del Gran Viridus

PROF. JORGE GORDILLO | Libros en busca de amigos Publicada el

¡Saludos detectivescos! Pudiera aceptarse que todos tenemos algo de detectives, El autor Pavanello escribió seis aventuras y los editores le armaron una colección con el nombre de Flambus Green. Les garantizo que todas las aventuras son agradables y divertidas. Leámos: “El duende más sabio de los Dusig ha desaparecido. ¡Hay que buscarlo enseguida! Los duendes de Saviadoro están preocupadísimos: hace días que no tienen noticias del Gran Viridius, un dusig muy anciano y sabio que había partido hacia las frías tierras de Levante, Didí y su inseparable amigo Flambus Green saldrán de inmediato a buscarlo. ¿Conseguirán encontrar y salvar al Gran Viridius?” Los personajes de las diferentes seis historias son: Flambus Green, ¡El duende guardián más leal, valiente y «original» de todos los tiempos; Didí Culantrillo, la mejor amiga de Flambus y una de las más expertas curanderas jamás salidas de Saviablanca; Trogló es un pequeño salvaje, se expresa con sonidos extraños y no se separa nunca de su resortera; Troncho y Lechuga, ¡La pareja de duendes más simpáticos y liosos de todo Saviadoro!; Carlota Bubble, tímida y reservada, tiene mucho ojo para la fotografía; Timothy Bubble, el más pequeño de los hermanos Bubble y un Mozart en potencia y Horacio Prescott, el arisco vigilante del Jardín Botánico, prefiere mil veces las plantas a sus semejantes. El libro también nos presenta los diferentes tipos de Dusigs: Pulgaverde, duende aprendiz; inicialmente guardián de un árbol solo (simplex), luego de más de uno, hasta un máximo de nueve. Como cualquier duende silvano guardián, tiene los dos pulgares verdes, que contienen una pequeña cantidad de verdesavia. Manoverde, duende experto; inicialmente guardián de los bosques pequeños, luego mayores, hasta los bosques centenarios. Tras la ceremonia de investidura, la verdesavia se difunde por sus manos, con las que puede sanar a distintos árboles. Viridius de Zona, duende muy experto; responsable de una «zona verde» completa (coordina hasta novecientos noventa y nueve manoverdes). Su piel es de color verde claro porque la verdesavia se ha difundido por todo su cuerpo. Viridius de Área, duende destacado; responsable de una de las noventa y nueve «áreas subcontinentales» (coordina hasta novecientos noventa y nueve viridius). Su piel es color verde intermedio. Viridius Consejero, duende sabio seleccionado entre los viridius de área. Los viridius consejeros son nueve y forma el Gran Consejo de los Guardianes. Permanecen en el cargo nueve años y asisten al Gran Viridius en sus decisiones. Su piel es de color verde oscuro. Gran Viridius, duende supremo; responsable mundial de todos los duendes silvanos guardianes. Permanece en el cargo noventa y nueve años y puede ser reelegido solo en una ocasión. En cualquier caso, no puede superar los seiscientos treinta años de edad. Es el único dusig de color verde muy oscuro porque en él la energía de la verdesavia es prácticamente ilimitada. Leamos ahora ese agradable estilo de contar: “Sentado sobre la cima de una cresta rocosa, Olimpus Culantrillo, Gran Viridius de Saviadoro, observaba el paisaje nevado que estaba a sus pies. En realidad tenía la mirada fija en el vacío, mientras acariciaba a su águila. No conseguía quitarse de la cabeza lo sucedido pocas horas antes… Una larga reunión del Gran Consejo (agitada como siempre) que no había terminado con la típica solución de sentido común y un acuerdo alcanzado en el último minuto, sino que había dejado al grupo de ancianos dividido en dos. El tema en cuestión era de los serios. Pero el hecho de que los personajes con más autoridad de los dusig hubieran abandonado la sala entre incomprensiones y sospechas entristecía profundamente al Gran Viridius. Ya había superado con creces los quinientos años y, según recordaba, nunca se había producido una ruptura así de grave. -Esta vez, querida Eunice- murmuró Olimpus acariciando el blanco cuello de su ave-, creo que ¡hemos tocado fondo” Nos leeremos en la próxima.

FICHA TÉCNICA:



TÍTULO: En busca del Gran Viridus.



AUTOR: Roberto Pavanello.



EDITORIAL: Alfaguara Juvenil.



COSTO: $49.00



CAPTURISTA: David Vargas.