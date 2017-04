Estadio de futbol ‘Sergio León Chávez’

JAVIER MARTÍN RUIZ Publicada el

La historia del estadio de futbol que actualmente conocemos con este nombre, ‘Sergio León Chávez’, es muy interesante y creo que a mucha personas les interesará conocerla.



Aproximadamente por el año de 1937, los terrenos que ahora conocemos con el nombre de ‘parque Irekua’, fueron donados por la señora Lucita Albarrán de Zuloaga, para que ahí se construyera lo que fue un hito en la historia de nuestra ciudad y el estado de Guanajuato: ‘Los Viveros Revolución’ que tantos beneficios otorgó a estas áreas mencionadas. Terminado todo en el año de 1942, en una superficie de más de 45 hectáreas, el gobierno del estado, siendo gobernador el señor Fernández Martínez, el cual recibió directamente los terrenos, construyó ese complejo que incluyó, tanto a los mencionados viveros como a un superlativo, para aquella época –y creo que inigualable todavía en estos años del siglo XXI- conjunto de áreas deportivas y de esparcimiento que incluían: el estadio de futbol ‘Revolución’, la plaza de toros ‘Revolución’; dos canchas de frontón; una alberca olímpica; un teatro al aire libre; dos campos de futbol llanero, sin pasto; campo de béisbol; dos canchas de basquetbol; pista de baile con zona para la orquesta; un incipiente zoológico; área de juegos infantiles que incluían, columpios, resbaladillas, subibajas y demás para tantos chiquillos que los disfrutábamos, sobre todo los domingos en la tarde. Todas las áreas deportivas con graderías. El área del conjunto estaba circundada por una gran pista de caminata. El conjunto se encontraba limitado por las actuales avenidas: Guerrero, Lázaro Cárdenas, Calzada de los



Chinacos y la avenida Reforma. Posteriormente, en las inmediaciones de la actual calzada de los chinacos se construyó un famoso club o centro para adultos ‘Carta Blanca’ el que era prohibitivo para los chiquillos el asomarse siquiera.



Los viveros fueron de enorme beneficio para nuestro municipio y la mayor parte de los municipios del estado pues en ellos se cultivaban muchas clases de flores, árboles frutales y de sombra como los eucaliptos, los que luego se distribuían a todo el estado ayudando, así, a la conservación de nuestro suelo.



El estadio de futbol ‘Revolución’ (lamentablemente demolido sin el consentimiento de la población) fue excelente: tenía, la primera en el estado y de las primeras en toda la república, una pista olímpica de carreras con seis carriles, el campo de futbol con un pasto de excelente calidad conocido con el nombre de grana, tanto que, por ello, el equipo de futbol recibió, y detenta todavía, el nombre de los ‘azulgrana’. A ambos lados de la cancha y pista tenía seis áreas de graderías, dos techadas (de sombra) y cuatro descubiertas (de sol).



Sin precisar pero creo que cada gradería recibiría 800 o 1000 personas. Este estadio fue inaugurado el doce de febrero de 1942 a las cuatro de la tarde con un partido de futbol entre una selección amateur de ‘Guanajuato’ con el potentísimo equipo argentino de ‘San Lorenzo de Almagro’. El resultado fue de 12 goles a cero a favor del San Lorenzo y pienso, que, por cortesía, ya que fue invitado el equipo con los gastos pagados por el gobierno del estado, que hubieran procurado un resultado más decoroso por ejemplo, 12 a 2. Ni modo, pero ya es historia.



La alberca olímpica (igual, lamentablemente demolido su conjunto, en los terrenos que ocupa actualmente el ‘hospital civil’ o ‘general’ a un lado del ‘parque Irekua’) fue obra excelente; fue la primera en toda la región con alberca olímpica de 50 metros de longitud, cubierta de azuelo blanco, con trampolín de 10 metros de altura y plataforma de 3 metros. Tenía baños, vestidores, graderías techados en ambos lados de la alberca para más de 200 personas.



La plaza de toros ‘Revolución’, único elemento que sobrevive a este desperdicio de tantas áreas de recreación y deportivas destruidas, fue en su tiempo, la segunda plaza más importante de ‘toda’ la república, siendo superada únicamente por la plaza ‘el Toreo’ de la ciudad de México. Muy arriba de plazas como la ‘Providencia’ de Guadalajara, plaza ‘la Luz’ de León y las de Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, etc. Aquí se presentaron celebridades como, la rejoneadora ‘Conchita Cintrón’, Carlos Arruza, Manolo Dos Santos, Lorenzo Garza (‘el ave de las tempestades’), Luis Procuna (el berrendito’), Armillita, Silverio Pérez, Calesero, Manuel Capetillo y hasta Manolete. Mario Moreno ‘Cantinflas’ nos dejó sin su alegre manera de torear. Por haber muerto ya, en esa época, no toreó el torero más famoso de Irapuato en aquella época, Arcadio Ramírez ‘Reverte Mexicano’.



Por el año de 1963, siendo presidente municipal Don José Tomé Pechir, los terrenos que lindaban con la avenida Fray Sebastián de Aparicio (la actual avenida Lázaro Cárdenas) y que pertenecían a los Ferrocarriles Nacionales de México, ya que por las actuales avenidas Primera de Mayo, Luis Donaldo Colosio y Lázaro Cárdenas, pasaban las vías de ese ferrocarril, debió (no conozco el sistema o la forma) la administración municipal encabezada por don Pepe Tomé, ponerse de acuerdo con los dirigentes de esa líneas que en aquel entonces era manejada por el gobierno federal, para que pasaran a pertenecer al municipio de Irapuato. Ya en posesión de los terrenos, se eliminaron las vías del ferrocarril, y se realizó la actual avenida Lázaro Cárdenas. Para realizar esta obra, y siendo gobernador del estado el Licenciado Juan José Torres Landa, se eliminaron áreas como el teatro al aire libre, el pequeño zoológico y parte de las áreas las que se encuentran el actual estadio de futbol Sergio León Chávez y hasta la Escuela Preparatoria de Irapuato.



Por el año de 1967, siendo presidente municipal el Doctor Ramón Hernández Granados, le fue presentado, por parte de los empresarios y la constructora que realizaron el estadio de futbol de la ciudad de León, un proyecto para la construcción de un estadio de futbol (que se iría a llamar ‘Irapuato’) en el área que comprendía las avenidas Guerrero y Lázaro Cárdenas. Dicho proyecto y construcción padecía de graves problemas para Irapuato como la falta de estacionamiento suficiente vehicular, lo que provocaría el que fraccionamientos cercanos como la ‘Colonia Moderna’ y ’Jardines de Irapuato’, principalmente, se convirtieran en estacionamientos indeseables para esas comunidades humano-urbanas. Igualmente, se encontraba a escasas siete manzanas o cuadra del centro de la ciudad con el consiguiente daño a la pretendida protección de ese centro que denominamos ‘histórico’.



Dado este manifiesto daño a nuestra población, varios amigos formamos la ‘Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Irapuato’ con el fin primordial de proteger a Irapuato de errores en la planeación y ejecución de obras que, como el señalado estadio de futbol ‘Irapuato’ ponía en peligro esa zona necesaria de protección. Así se formó la Mesa Directiva de la Asociación, siendo presidente el arquitecto Mario Olvera, yo como Secretario y el ingeniero Reynaldo González Álvarez del Castillo como tesorero. Muchos amigos, como el ingeniero Justo Castillo, mi hermano el arquitecto Joel Martín Ruiz, el ingeniero José García, se adhirieron a esa asociación, ascendiente directo de las actuales asociaciones de ingenieros y arquitectos de Irapuato. La toma de posesión de la mesa directiva la realizó el gobernador Juan José Torre Landa y como testigo de honor lo fue don Pepe Tomé.



El acto se realizó en la parte posterior del actual Club Campestre de Irapuato. Realizada esta asociación, solicitamos una cita con el doctor Ramón Hernández Granados para dialogar sobre los errores de la realización de esa obra. Estimando mucho al Doctor y a toda su familia debo señalar, que la contestación del doctor en su carácter de presidente municipal fue la siguiente: -estoy de acuerdo con ustedes pero no puedo hacer nada pues ya está decidida la construcción del inmueble. Les propongo que, dado su manifiesto interés por Irapuato, hagan un proyecto de urbanización para mejorar a Irapuato, dentro de 25 años.



Continuará.