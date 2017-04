Algo sobre el tango

FRANCISCO EDUARDO MAC-SWINEY SALGADO Publicada el

La increíble atmósfera que se percibe al caminar en la ciudad de Buenos Aires hace volar la imaginación hacia tangos escritos de calles pasadas y presentes: no ves que va la luna rodando por Callao, el Corrientes 348 o desde que se fue triste vivo yo, Caminito amigo… Sin embargo, no todo lo que hay dentro de la gramática letrista de esta expresión musical se entiende con facilidad a la primera leída. Existe una buena cantidad de diálogos pintorescos que aparecieron desde el mismo momento en que los conquistadores hispanos sentaron pie en los márgenes del río de la Plata, para dar base de una forma de expresión zonal. Para llegar al fondo del asunto, hablándose de tangos, bueno es acompañarse del diccionario de Lunfardo de Athos Espíndola. La obra mencionada en su contraportada anota: “Podría decirse que en la Argentina se habla la lengua española.



Incierto. Los argentinos tenemos idioma propio. Quinientos años de historia han servido para que en nuestro país se modelara un lenguaje singular, distintivo, vivo y pujante, en crecimiento incesante y evolutivo, de permanente enriquecimiento”.



Pero bueno vayamos a un ejemplo. Habiendo elegido el tango “Pucherito de Gallina” de Edmundo Rivero, usted, estimado lector, encontrará entre paréntesis posibles traducciones de palabras que implican cierta complejidad de entendimiento. La letra empieza así:



“Con veinte abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú; del brazo de hombres jugados y con vento (italianismo que menciona metafóricamente al dinero), allí quise, quemar mi juventud... Allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron, que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga (muy pobre, casi miserable) y sensiblera y entre otras cosas, me daba por cantar.



Cabaret... “tropezón”..., era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaret... Metejón (enamoramiento profundo)... Un amor en cada esquina; Unos esperan la mina pa’ tomar el chocolate; otros facturas (panes) con mate o el raje (escape, huída, fuga) para el convoy.



Canté en el viejo varieté del parque Goal, y en los dancings del bajo Leandro Alem; donde llegaban “chicas mal de casas bien”, con esas otras



“chicas bien de casas mal”... Con veinte abriles me vine para el centro; mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro, calor de hogar, familia y juventud”.



