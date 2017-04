En diferentes mundos de Rafael Bernal

JAIME PANQUEVA Publicada el

Conocido principalmente por su novela negra El complot mongol (1969), considerada como precursora en nuestro país, Rafael Bernal fue escritor trashumante, en gran parte por placer pero también debido a su trabajo en el servicio exterior mexicano. Sólo como diplomático, estuvo destinado en Honduras, Perú, Filipinas, Japón y Suiza. Pero también tuvo la oportunidad de vivir y visitar otros países de Asia, América y Europa. La muerte lo encontró en Berna, donde estuvo enterrado hasta que su familia pudo repatriar sus restos, dos décadas después de su fallecimiento.



Entre las ediciones que uno no puede dejar de agradecer (y recomendar) del Fondo de Cultura Económica se encuentra un libro de cuentos, dedicado a Agustín Yáñez, quien facilitó que sus obras se incluyeran en sus colecciones, publicado originalmente en 1967. La reimpresión data del 2005, y se consigue por módicos 64 pesos en la tienda en línea.



La prosa clara y directa, de impronta británica quizás, se rinde en ocasiones a una nostalgia con una cierta pátina romántica en relatos que parten del campo mexiquense posrevolucionario, donde las costumbres ancestrales van rindiendo terreno a la modernidad, y se expanden hacia diferentes lugares del globo. La añoranza del país de un guanajuatense de Moroleón en El mexicano, se relata desde el malecón de Manila; la capital del mundo le da nombre a un relato de un viajero solitario en búsqueda de compañía femenina; La declaración es un cuento policiaco muy sutil que contrasta los puntos de vista de dos agentes, uno japonés y otro norteamericano. Por último, Hong Kong se desarrolla mientras un tifón afecta al mítico puerto, y me parece una extraordinaria panorámica de los bajos fondos y una rica perspectiva de los sentimientos humanos de seres marginados por la sociedad, un enano malabarista francés, un joven negro del Mississippi, un taxista bengalí, acompañados por prostitutas chinas.



Bernal se muestra como un apasionado de la diversidad cultural, de las razas y lenguajes extranjeros, o de las particularidades sociales propias también de México; cuidadoso y atento a los detalles de sus personajes, muy práctico a la hora de definir sus tramas argumentales. Al leer En diferentes mundos, no sorprende que el complot de Bernal surgiera de la Mongolia interior y que tuviera como protagonista a la sangley Martita. Me quedo con ganas de leerlo más y creo que seguiré con la reciente antología policiaca reunida por Ignacio Solares también para el Fondo de Cultura.



