REDACCIÓN | JESÚS ABRAHAM SUÁREZ NORIEGA Publicada el

El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (The cook, the thief, his wife & her lover), indiscutiblemente es uno de los largometrajes más bizarros de finales del siglo pasado. Dirigido en 1989 por el británico Peter Greenaway, con una extraordinaria calidad estética exhibe el horror y crueldades del canibalismo conservando su peculiar dosis de humor negro. La mencionada producción fílmica, consigue ambientar un escenario sumamente grotesco en donde es posible fusionar la gastronomía con las aventuras amorosas. Entre los inolvidables personajes destaca la interpretación magistral del actor irlandés Michael Gambon, al encarnar al déspota e iracundo Albert Spica, afamado delincuente y propietario del restaurante francés la Holandaise, quien solamente hallando placer en la comida, humilla continuamente a su esposa. Por su parte, Georgina experimenta un intenso romance con Michael el bibliotecario, apuesto comensal que acude sin falta a las citas. Con ayuda de los empleados de cocina, ocultos entre los rincones del establecimiento, algunas veces se amarán en la despensa y otras en el frigorífico, degustando en secreto sus platillos favoritos.



Sin embargo, los celos del marido se traducirán en un trágico suceso.



El pasado jueves 23 de marzo como parte de las actividades paralelas del Museo de Arte de Zapopan, (en el colindante estado de Jalisco), se proyectó la polémica película que se encuentra entre lo más interesante del cine de culto, debido a su técnica cinematográfica, expresión dramática y violento simbolismo los cuales pretenden reinventar de manera feroz la mirada del espectador.



Durante 123 minutos, pudiendo disfrutar de autentica locura en pantalla grande, permanecí con perplejidad sentado en la butaca, pero al terminar la función lo último que se me ocurrió fue ir a cenar.



Para mayor información visita la página oficial: www.mazmuseo.com