Yamaha viene por los podios

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

El equipo Yamaha tiene la misión de obtener un podio este fin de semana en León y para esto ha preparado a sus dos principales hombres, Romain Febvre y Shaun Simpson.

El Campeón del mundo en 2015, Romain Febvre, ha sufrido en este arranque de temporada y quiere retomar el rumbo.

“La verdad es que la moto ha estado bien en este arranque de temporada, ha sido más un problema mío el tema de los resultados; la verdad es que han trabajado bien los compañeros de mi equipo y veamos cómo va este fin de semana”, dijo Febvre.

“Siempre un buen resultado puede ayudar a retomar la confianza, así que esperamos hacer una buena carrera aquí en México”, añadió el campeón mundial en 2015.

Por otra parte su compañero de equipo, el británico Shaun Simpson quien anteriormente estaba en el equipo KTM, se siente rápido y confiado ahora que corre en la Yamaha.

“Este año vengo muy bien, una nueva moto para mí, me siento muy confiado en que puedo tener buen resultado, me siento que estoy en un buen lugar al momento, no tuve los mejores par de meses al inicio de la temporada, tuve fiebre y estuve enfermo, así que no pude entrenar lo que quisiera, aunque recientemente me he sentido muy bien”, comentó Simpson.

El dato

Shaun Simpson y Romain Febvre han logrado podios en México. En el caso de Febvre, fue el triunfo en 2015.