Considera diputada panista alarmante inseguridad en León

ARELI BARRERA | León Publicada el





La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Mayra Enríquez Vanderkam, calificó de “alarmante” la inseguridad en León y llamó a todos a que hagan lo que les toca.



“Es alarmante, y ya no estamos hablando sólo de los homicidios que se han cometido, muchos de ellos vinculados a crimen organizado y que podríamos señalar que no son competencia, pero tenemos también incremento en robo a casa-habitación, tenemos una denuncia y percepción de inseguridad muy, muy alta.



“En las ciclovías hay letreros de los propios ciudadanos de alerta por asaltos, ya cuando la ciudadanía tiene que hacer las tareas que le tocan a la autoridad me parece que algo está fallando.



“También quiero señalar que no es sólo su responsabilidad (del Secretario de Seguridad Municipal), es del Ayuntamiento completo, y de todas las direcciones de la Administración”, declaró a am.



La ex Secretaria del Ayuntamiento evitó profundizar en la permanencia o no del secretario, Luis Enrique Ramírez, pues no conoce el Programa de Seguridad, los indicadores y el avance al momento. Así que más que darle o no un voto de confianza pidió que le proporcionen los recursos y el respaldo para que haga su trabajo.



“Lo que yo sí veo es una Policía que está desmotivada y creo que hace falta hacer un reforzamiento en la capacitación por todos los temas conocidos de abusos e incumplimiento en protocolos de actuación”.



Enríquez Vanderkam respaldó la pertinencia de crear la plaza de Subsecretario de Atención a la Comunidad en Seguridad Pública, lo que permitirá al Secretario enfocarse en las tareas operativas. Y defendió a su compañero de partido nombrado en ese encargo, Francisco Becerra.



“Lo que le tocan son las tareas administrativas que conoce perfectamente y me parece que tiene un perfil conciliador que le permitirá llegar a los acuerdos para la mejor toma de decisiones de que es lo que requiere la ciudad para combatir la inseguridad, el qué se requiere lo tiene que decidir el Secretario con su equipo operativo, y la forma y cómo transitarlo le corresponderá a él”, apuntó la diputada.



Lamentó el homicidio de la policía, Olga Lucina Delgado, en su casa de la colonia Las Camelinas: “Perdimos a un elemento, mi solidaridad con la familia, y espero que se sancione a los responsables”.