Denuncian secuestro de norteamericana

REDACCIÓN | San Miguel de Allende Publicada el

La comunidad norteamericana denunció que una mujer estadounidense fue secuestrada en San Miguel de Allende y aseguraron que el hecho no fue denunciado a las autoridades mexicanas, pero sí a la embajada norteamericana.



La página de Facebook “More Security in San Miguel de Allende” señaló que una norteamericana fue plagiada el lunes 13 de marzo, alrededor de las 11:00 de la mañana, en la colonia Guadalupe.



Escribieron:



“Ahora hemos confirmado el secuestro de una mujer estadounidense. La última vez que la vieron se la llevaron en un vehículo blanco del Estado de México”.



Varios portales de noticias han señalado que la Embajada de Estados Unidos en México confirmó el hecho; sin embargo, las autoridades municipales y estatales han señalado que se desconoce el plagio.



“El crimen ya fue reportado a la Embajada Norteamericana”, señala el mensaje en la página de Facebook.



Dos días después del aparente plagio, un canal de televisión publicó una nota señalando que la persona había sido subida a una camioneta color blanco, tipo Dodge Voyager, con placas del Estado de México, según testigos.



Por su parte, el portal Zona Franca replicó ayer la información de la página de Facebook.



No está confirmado

En un comentario en Facebook, alguien pregunta si es verdad el rapto, y More Security informa que sí, pero “no tenemos otra información de confirmación. No se presentó ningún informe a las autoridades mexicanas”.



Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de Seguridad Pública Municipal, manifestaron que desconocen el hecho, puesto que se cuenta con una Unidad Especializada para la investigación de esos temas.



Por lo tanto hasta el momento, no existe información oficial sobre el secuestro de la mujer norteamericana.



Por su parte, David Bossman, presidente de Sanmiguelenses Unidos, expresó que no hará ningún comentario sobre la publicación que se encuentra en la página.