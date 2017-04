Desconocen comerciantes proyecto de rehabilitación de la Miguel Alemán

ARELI BARRERA Publicada el

La Dirección de Obra Pública inició ayer los trabajos de rehabilitación en la Miguel Alemán, pero sin que se les haya informado del proyecto a comerciantes de la zona.



En la mañana ya estaba cerrada parte de la vialidad, quedaron dos carriles y medio para automóviles y la oruga, de Álvaro Obregón a López Mateos.



“Nosotros no tenemos la información, si al anterior comité se le informó, ese comité no nos informó a todos los demás y hasta ahorita no tenemos información de cómo va a estar el proyecto, la remodelación de la Alemán”, señaló Alberto Acosta Zapata, presidente interino del mercado Aldama.



Pese a esto consideró que es una buena medida la rehabilitación puesto que hacía mucho tiempo no se le daba mantenimiento la avenida.



“Por un lado es un buen proyecto en el que estamos de acuerdo porque ya se requiere, tiene años que no se le invierte ni un peso a esta zona, pero sí nos hubiera gustado tener la información bien clara, los tiempos de las obras y todo”, manifestó el comerciante.



Acosta Zapata pidió que se respeten los tiempos que puso el Municipio para concluir las obras.



“Que no alarguen las obras porque ya hemos tenido experiencias de que hacen obras a cierto tiempo y a la mera hora se alargan y eso sí nos pega mucho”, subrayó el presidente interino de los comerciantes.



Indicó que al cerrar la calle de manera parcial hay más tráfico vial y conflicto en la zona, lo que afecta a clientes y comerciantes.



“Lo que va a cambiar creo yo, nada más sería el pavimento, la calle supongo va a estar en mejores condiciones, imagino que va a ser ahora concreto hidráulico”, opinó.



Finalmente reiteró que ellos desde un principio se opusieron a que entrara el SIT a la Alemán, ya que es lo que ha causado que el arroyo vehicular esté en tan deterioradas condiciones.