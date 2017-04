Entrampa a diputados paridad contra reelección

REDACCIÓN Publicada el

Cuando emprendieron las reformas constitucionales relacionadas a temas electorales los diputados vieron venir una contraposición entre la paridad de género y la reelección, reconoció la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia Dennise García Muñoz Ledo.



La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) también aceptó que existe la preocupación de que con los cambios a la legislación en materia de electoral, el próximo proceso electoral pueda judicializarse en mayor medida de lo que normalmente ocurre. Es decir, elecciones que se decidan en los tribunales.



“Desde el momento en que empezamos a trabajar la reforma constitucional se preveía que esto podía pasar y es algo que inevitablemente puede llegar a pasar, creemos que sí puede haber un mayor incremento de inconformidades ante los órganos que resuelven, el Tribunal Electoral en este caso”, señaló.



El Congreso local emitió el decreto de reforma al artículo 17 de la Constitución local a través de la que se establece la obligación de que los partidos políticos establezcan las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en las candidaturas a diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores.



Con esta modificación y la que habrá de darse en materia de reelección, ambos derechos se ponen casi en el mismo nivel para los ciudadanos, aceptó la diputada local.



Sin embargo, aseguró que resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) y el Tribunal Federal Electoral, en este sentido se ha privilegiado la paridad de género.



“Sí están privilegiando el derecho de paridad a la participación por encima incluso del tema de reelección, entonces lo que estamos buscando son los mecanismos para no dejar tampoco el problema a los partidos políticos. Los partidos lo único que tendrán que garantizarle a aquellos que están en los cargos públicos es la posibilidad de que participen de los procesos internos ya sea de una designación o ya sea de una asamblea interna, es lo único que tendrán que garantizar”, explicó.



García Muñoz Ledo consideró que es probable que los funcionarios públicos que ya tiene ganado su derecho a la reelección puedan alegar un daño a sus derechos políticos electorales si en su posición llegar a designarse a una mujer, por motivos de paridad en las listas.





Buscaría el PRI irse por la libre

El diputado priísta Santiago García López advirtió que si el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no toma en cuenta los planteamientos de su grupo, entonces presentarán una propuesta por separado en materia de reelección.



El legislador acusó que los diputados panistas quieren sacar una reforma “al +vapor” y sin consenso en temas como las licencias, pues mientras el PAN plantea que sean sólo los alcaldes quienes la soliciten en caso de que quieran volver a contender por el cargo, el PRI plantea que sean todos los funcionarios que tengan esta aspiración.



Además dijo que son imprecisos los tiempos para la solicitud de licencias y el uso de recursos públicos.



“Se los hemos dicho tiene que escucharnos y retomarnos nuestros planteamientos porque al final avientan la aplanadora como siempre… no podemos partir de un vacío tan grande, si quieren que vayamos juntos, y sino bueno que presenten la suya y nosotros presentaremos la nuestra”, señaló.



Para el también líder estatal del PRI no corre prisa por la aprobación de esta legislación, a pesar de que fue aprobada desde el año 2014, y dejó claro que personalmente no concuerda con la reelección, pero reconoció que es un tema que debe trabajarse, pero a fondo.





Podrán reelegirse en otro distrito

Por otro lado, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo detalló que en el caso de los diputados, podrían contender por otro distrito, aunque de la misma región, y por la misma vía, y que con ello podrían evitarse la judicialización en los próximos comicios.



“Por ejemplo, en ese caso si es un diputado varón, en ese distrito por el tema de paridad se reserva para mujeres para alcanzar la paridad en la postulación, lo que va hacer ese partido es que ese diputado podría contender por otro distrito y también se podría considerada elección consecutiva, por la reedistritación que se generó”.



“En León por ejemplo somos cinco distritos, hay cinco distritos y por mi va a ir un