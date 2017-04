Instalan antenas sin pedir permiso

JUAN CARLOS GÓMEZ HENRÍQUEZ | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Poco a poco los vecinos fueron viendo erigirse la columna metálica sobre los departamentos del #104 de la calle Luis Díaz Infante, en la colonia Los Paraísos.



Al ver las maniobras sobre el edificio de tres pisos, la alarma de los ciudadanos hizo que llamaran a la Dirección General de Desarrollo Urbano, que mandó a inspectores de Verificación Urbana quienes no tardaron en corroborar que no se contaban con los permisos necesarios.



“El dueño del edificio se hizo pasar por inquilino del edificio para no lidiar con el inspector”, comentó uno de los vecinos afectados.



Durante la visita, el responsable de la obra, José Ramírez, fue informado de que la instalación debía ser suspendida por la falta de permisos, quedando un procedimiento abierto que podría derivar en la clausura, una multa, la penalización o el retiro de la antena.



Sin embargo, pocos días después la instalación de la antena continuó ante la incredulidad de los vecinos, quienes esta vez presentaron un escrito ante Desarrollo Urbano con 146 firmas (de residentes de Los Paraísos, Lomas de la Trinidad y San Antonio) en el cual manifestaban su preocupación sobre las posibles afectaciones a su salud.



Mediante el número de control 8-22488 se dio acuse de recibido a la carta en la cual se detalla que representa a “todos aquellos vecinos que no queremos asumir el posible riesgo para su salud y la de nuestra familia motivo por el cual suscribimos la presente.”



Además de las implicaciones aún no estudiadas del electromagnetismo en el cuerpo humano, los residentes temen por la posible caída de la antena en una zona residencial con al menos tres escuelas alrededor.



En el escrito presentado a la Dirección de Desarrollo Urbano los vecinos sentencian que “previo a su instalación debe existir el acuerdo de los vecinos en la instalación de la antena”, pese a no ser un requisito por parte de la mencionada dirección.



Lo que sí es un requisito es que la instalación de la antena se encuentre al menos a 100 metros radiales de otras antenas y a 50 metros radiales de anuncios espectaculares.



Igualmente se debe tener una propuesta de camuflaje acorde al entorno, contar con una barda de delimitación y tener la Manifestación de Impacto Ambiental, así como instalar letreros informativos de seguridad y protección a la ciudadanía según lo marca el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano.



La información sobre cuántas antenas están instaladas en cada municipio o entidad federativa es menos accesible de lo que pudiera suponerse.



El Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, sólo cuenta con un Registro Público de Concesiones que si bien especifica qué compañías tienen presencia en el estado, no cuenta con la ubicación de las antenas, ya que sólo verifica que la concesionaria cuente con la capacidad para mantener su red funcionando.



Según personal del Instituto, corresponde exclusivamente a las autoridades locales otorgar los permisos para instalar las antenas.