Llevan ante el juez caso de periodista arrollado

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, informó que se agotó la investigación del atropello del reportero Gilberto Navarro Basaldúa y el caso será turnado al Poder Judicial del Estado.



“Nosotros hemos agotado la carpeta respectiva y vamos a judicializar el caso”, dijo el Procurador.



El 7 de marzo el colaborador de am fue embestido en su motocicleta por un auto particular propiedad de Jorge Alberto Rodríguez Rocha, quien en ese entonces trabajaba en la Dirección de Desarrollo Económico municipal.



El ataque al reportero ocurrió poco después de las 3 de la tarde, cuando circulaba en su motocicleta en la zona de Velenciana.



En un video de una cámara de seguridad se ve el auto de Rodríguez Rocha embestir el vehículo de Gilberto Navarro, quien cae enseguida.



Esto sucedió unos días después de que el reportero informara en am de una pelea a golpes que el funcionario sostuvo con un comerciante afuera del Mercado Hidalgo.



Jorge Alberto Rodríguez es hijo de la regidora por el PRD en Guanajuato capital, Silvia Rocha Miranda; fue cesado de su cargo en el Municipio un día después de la agresión al periodista.