Asteriscos

***RELEVO PROFESIONISTA



El Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de León tendrá relevo de mando este 25 de abril. Termina el ciclo de Juan Antonio Guzmán Acosta y se perfila para llegar Jaime Humberto Gallardo.



***SE VA GUZMÁN



Toño Guzmán tomará aire para atender otros encargos como presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Guanajuato y el Consejo de Mejora Regulatoria en León.



***LLEGA GALLARDO



En el caso de Gallardo Saavedra fue presidente del Colegio de Arquitectos, del Patronato del Museo y Centro de Ciencias Explora y hoy del Parlamento Ciudadano. Trae entusiasmo de posicionar al CCCP.

***REFORMA ELECTORAL



La reforma a la legislación electoral de Guanajuato en materia de reelección todavía está en el aire. La Junta de Gobierno del Congreso local, que capitanea el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, tiene la intención de sacar una iniciativa conjunta de todas las fuerzas políticas, y debe ser forzosamente en abril. Pero...



*DEBATE POR LICENCIAS



Ya existe un borrador avanzado que se dijo se presentaría esta misma semana como propuesta, pero todavía no terminan de cuajar los consensos con fuerzas como el PRI y el Verde. Uno de los temas más polémicos es el de las licencias para los alcaldes, síndicos, regidores y diputados que aspiren a repetir.



*ALCALDES SÍ, OTROS NO



La iniciativa que está sobre la mesa plantea que sólo los alcaldes que salgan a campaña para buscar la reelección deban dejar el cargo 90 días antes, no así los síndicos, regidores y diputados locales que podrán seguir en su puesto al mismo tiempo de hacer campaña, pero sin usar los recursos públicos. La discusión ahí es amplia, ¿todos deben pedir licencia, unos sí otros no, o ninguno, y por cuánto tiempo?



*¿Y SI SE QUEDAN?



Una panista ya con larga carrera en cargos públicos, la diputada federal Mayra Enríquez Vanderkam, se pronunció ayer en una charla con am sobre la conveniencia de que ninguno de los funcionarios públicos que aspiren a repetir, dejen su cargo, y su argumento es uno claro: dejar atrás la simulación. Al final termina un Alcalde interino debilitado y uno con licencia que quiere mandar detrás del trono.



*ASÍ LO DIJO...



Y así lo explica: “Se van a separar y van a seguir mandando y el equipo que está los va a ayudar en sus ratos libres y se va a prestar a mucha confusión; lo que debería de hacerse, como es en otro países, siguen en sus cargos y se les cobra todo aquello que utilicen como un gasto de campaña, que si una camioneta de la Presidencia Municipal fuera de horario tiene un costo y entra como gasto”.



*ALCALDES TRANSPARENTES



Mayra Enríquez considera, y ahí está lo complicado, que con gobiernos transparentes que pongan toda la información en una caja de cristal, aún en plena campaña el ciudadano podrá poner lupa para observar que no tome decisiones personales que afecten la equidad de la contienda electoral. Eso implicaría que en ese tiempo el Alcalde no decida sobre compras, arrendamientos, nuevo personal.



*PARIDAD REAL



Y para su partido la blanquiazul mandó el mensaje de que el primer derecho a garantizar es la paridad. Y además les recordó que no se trata sólo de mandar 23 candidatas a alcaldes mujeres y 23 hombres, sino que eso represente posibilidades reales de competir por gobernar el 50% de la población de la entidad.

***TRES DIPUTADAS EN LA MIRA



Tres legisladoras federales de casa, las priístas Bárbara Botello Santibáñez y Yulma Rocha Aguilar, y la panista Karina Padilla Ávila, están en el ojo del huracán pues integran la Comisión de Puntos Constitucionales que tendrá que decidir sobre la iniciativa “sin voto no hay dinero” del diputado independiente por Jalisco, Pedro Kumamoto. PRI y PAN dicen estar a favor de disminuir el financiamiento público a partidos.



*SIN VOTO NO HAY $$$



La propuesta es sencilla, pero contundente: que el dinero público asignado a los partidos vaya en relación al número real de votos, y no como es ahora, pues consideran el padrón electoral en general. Esa simple modificación hubiera representado en 2015 que los partidos recibieran 65% menos recursos, de un total de cuatro mil millones de pesos que se les entregó a únicamente mil 800 millones de pesos.



*‘NO NOS CANSAMOS’



El pasado 23 de marzo la respectiva Comisión, a propuesta de la bancada del PRI, aplazó la discusión para abril. “Vamos a reforzar el activismo, no nos cansamos, sí se puede”, declaró el legislador jaliscience cuya iniciativa ha generado el apoyo de decenas de organizaciones civiles y de ciudadanos que se han sumado para buscar a sus diputados y diputados para pedirles que la apoyen.



*YULMA RESPONDE



La irapuatense Yulma Rocha, vocera del Comité Nacional, reiteró ayer que “el PRI se ha pronunciado a favor de disminuir el financiamiento de partidos políticos. El PRI presentó iniciativa para reducir el número de Diputados y Senadores plurinominales, que también generaría ahorro. La Comisión se encuentra en sesión permanente para analizar 16 iniciativas sobre el tema”. Pero no dijo si van con esa.

***PAN SE ORGANIZA



Ya le contábamos hace una semana que se instaló el Consejo Estatal del PAN y que se formaron tres comisiones: Orden y Disciplina Intrapartidista, la de Vigilancia, y la de Doctrina. Una para sancionar a sus militantes, otra para poner lupa al dinero del partido y la otra para armar su plataforma electoral.



*ORDEN Y VIGILANCIA



El proceso ahora es definir a quiénes las encabezan. La de Vigilancia quedó al frente de la regidora del Ayuntamiento de León, Ana María Esquivel Arrona, y como secretaria la ex candidata a la Alcaldía de Guanajuato capital, Ruth Lugo Martínez. La de Orden la encabeza el ex diputado de Salamanca, Galo Carrillo Villalpando.



*INFORME JUVENIL



En más del PAN hoy en la mañana, en el Parque Alameda de Silao, presenta su I Informe de Actividades la secretaria estatal de Acción Juvenil, la abasolense Briseida Magdaleno. La identificada con el senador Fernando Torres Graciano rumbo al 2018 por la convocatoria quiere echar la casa por la ventana. El acto lo encabezan el presidente y secretario general del PAN, Humberto Andrade Quezada y Poncho Ruiz Chico.

Gerardo y Santo Tomás



El senador y aspirante del PRI a la candidatura a Gobernador, Gerardo Sánchez García, echó ayer la casa por la ventana para inaugurar la ex Hacienda de Santo Tomás Huatzindeo, en su natal Salvatierra; la cual se restauró y rehabilitó con recursos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal gestionados por la Fundación Organizados para Servir. El espacio funcionará como un centro cultural.