Encuentran evidencias en casa de policía asesinada

REDACCIÓN Publicada el

La Procuraduría de Justicia cuenta con huellas, un teléfono celular y otras evidencias que encontraron en la casa de Olga Lucina Delgado, elemento de la Policía Municipal que murió estrangulada.



Sin embargo la Fiscalía no cuenta aún con una línea de investigación



Joel Romo Lozano, subprocurador de Justicia de la región A, a la que pertenece León, no confirmó si hay sospechosos de haber cometido el crimen.



La hermana de Lucy encontró su cuerpo la media noche del miércoles, cuando llegó a buscarla en su casa porque no sabían de ella desde la tarde del lunes.



Olga Lucina vivía sola en su casa en la colonia Las Camelinas, ese día fue a comer a casa de sus papás y más tarde debía presentarse a trabajar pero no lo hizo.



Lucy fue estrangulada y según se informó de manera oficial, no presentó más lesiones.



“Hay que revisar cómo sucedió porque no hay nada aparentemente dañado, la puerta estaba cerrada con llave, el domo intacto, en el resto de la casa no había tanto desorden, no algo que indique una línea (de investigación) más exacta”, explicó Romo Lozano.



Agentes asignados a la investigación tomarán declaraciones a familiares, amigos y compañeros de trabajo de Lucy para tratar de aclarar el crimen de la joven de 24 años.



“Se platica con todos, hay que revisar su entorno social, familiar y a todos los que hablaron con ella momentos antes, quién la visitaba o podría haber visitado”, mencionó el titular de la Subprocuraduría de Justicia de León



También dijo que en la casa encontraron algunas botellas (sin especificar), además de huellas dactilares y un teléfono celular.



“Esos son los principales indicios con los que contamos y se analizarán para obtener aún más pistas”, dijo.



Insistió en que la Fiscalía no cuenta aún con un sospechoso.



“Para eso es la investigación, sin descartar a nadie ni nada”, finalizó Romo Lozano.