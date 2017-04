Cuando el Presidente es ignorante de su propia ignorancia

THE NEW YORK TIMES | Thomas B. Edsall Publicada el

¿Qué tan preparado está nuestro Presidente para la próxima gran crisis extranjera, económica o terrorista?

Después de un poco más de dos meses en el cargo, el Presidente Trump ha planteado dudas sobre su capacidad para hacer frente a lo que el ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld describió como los hecos “desconocidas conocidos” y los “desconocidos desconocidas”.

“El presidente Trump parece no tener ninguna conciencia de lo que sabe y no sabe”, me escribió Steven Nadler, profesor de filosofía en la Universidad de Wisconsin-Madison. “Él es ignorante de su propia ignorancia.”

Durante sus primeros 63 días en el cargo, Trump hizo 317 “afirmaciones falsas o engañosas”, según The Washington Post.

El FBI, el Departamento del Tesoro y dos comités del Congreso están investigando si los auxiliares y asesores de la campaña de Trump, entre ellos Paul Manafort, Carter Page, Roger Stone y Michael Flynn, eran cómplices de supuestas interferencias rusas.

Sin un mandato obvio (como el mundo sabe, perdió el voto popular en 2.87 millones), Trump ha propuesto una profunda reducción de la política interna.

Su presupuesto de 2018, cuyo impacto potencial parece no comprender, requiere un recorte de 54 mil millones de dólares de los programas que pagan por la educación, la vivienda y la asistencia para el cuidado de los niños de familias de bajos y moderados ingresos, la protección contra las enfermedades infecciosas, regulación de la protección de los trabajadores y los consumidores, parques nacionales y otros programas sociales.

Véase el cuadro adjunto, que ilustra la profundidad de estos cambios. Muestra, para dar algunos ejemplos, la propuesta de Trump de reducir el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental en 31%; el Departamento de Trabajo en un 21% y el presupuesto de Salud y Servicios Humanos en un 16%.

Estos son los detalles:

académicos que evaluaran la capacidad del Presidente Trump y su administración para gestionar eficazmente los desafíos mencionados anteriormente.

Steve Nadler de la Universidad de Wisconsin tenía más que decir:

Donald Trump y la gente con la que ha llenado su gabinete están perfectamente sin calificación y no están preparados para manejar todos y cada uno de esos desarrollos y tendencias. La falta de experiencia y comprensión del mundo, especialmente de nuestra relación histórica y contemporánea con nuestros aliados y rivales europeos, es aterradora, sobre todo en el mundo actual, donde las apuestas y los peligros son mucho mayores que nunca.

Andrew Bacevich, profesor emérito de Relaciones Internacionales e Historia de la Universidad de Boston y coronel retirado del Ejército, escribió que Trump es “totalmente incompetente, tanto intelectual como por temperamento, para el cargo que ocupa”, añadiendo que “la posibilidad de que Trump funcione desastrosamente en política exterior es real”.

Bacevich hace un intrigante argumento para minimizar el peligro de una presidencia de Trump:

“Debido a que Trump es manifiestamente un hombre sin principios, hay muy pocas cosas en las que realmente cree”.



Bacevich cita...

...la creciente lista de cosas que parecía estar seguro de hacer cuando esa certeza ahora ha desaparecido en gran medida: “romper” el acuerdo nuclear con Irán; desechar a la OTAN; abandonar la política de “una China”; trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, restituir la tortura.





El juego del futuro del país sobre la posibilidad de que Trump resulte ser un dirigente débil es, sin embargo, una propuesta de alto riesgo.

Charles A. Kupchan, profesor de asuntos internacionales en Georgetown, me escribió y dijo que la agenda de “América Primero” de Trump es un retiro “en un aislacionismo ilusorio y peligroso”.

“Si Washington se aleja del orden basado en reglas que ha defendido durante los últimos setenta años”, explicó Kupchan...

...sus aliados democráticos estarán mal colocados para defenderlo por su cuenta. Ya sea por diseño o por defecto, Trump podría presidir el cierre de la era que comenzó cuando el bombardeo de Pearl Harbor despertó a Estados Unidos a las responsabilidades y privilegios del liderazgo internacional.

De las múltiples tensiones internacionales que podrían convertirse en crisis en cualquier momento, Corea del Norte podría liderar el camino.

Toby Dalton, codirector del Programa de Política Nuclear en el Carnegie Endowment, se enfoca en esta creciente amenaza.

En un correo electrónico, escribe al respecto:

entre un Presidente impulsivo que parece desinteresado en los detalles, un sistema de asesoramiento que no produce buenos consejos, una falta general de respeto por la experiencia y una desconfianza en la inteligencia, una crisis con Corea del Norte podría ir muy mal.

La situación actual no es estable, dice Dalton:

Y probablemente no es sostenible. Ojalá tuviera mayor confianza en que Trump podría distinguir entre los imperativos y las distracciones, discernir los peores resultados y los peores resultados, sopesar las opciones y llegar a un enfoque razonado.

David Bell, un historiador de Princeton, envió por correo electrónico sus reflexiones sobre la capacidad de Trump de manejar las dificultades que enfrentará su administración:

Trump mismo es abismalmente ignorante de los asuntos internacionales y domésticos, y casi siempre está guiado por un solo principio: su propio interés.

Normalmente, hay mucha experiencia disponible en instituciones como el Departamento de Estado para guiar a las administraciones durante las crisis, pero Trump parece estar haciendo todo lo posible para diezmar a la institución.

Mark Leonard, científico político británico que dirige el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, sugiere que Trump es parte de un fenómeno mucho más amplio que abarca al Brexit y el auge del populismo de derecha.

En un ensayo de Project Syndicate a finales de febrero, Leonard argumentó que el colapso de la Unión Soviética introdujo lo que él llama “Orden Liberal 2.0”, que ya no buscaba defender la “soberanía nacional a toda costa” sino “ soberanía y establecer normas compartidas a las que deben adherirse los gobiernos nacionales”:

Antes de demasiado tiempo, los poderes obsesionados por la soberanía como Rusia y China detuvieron su implementación. Los errores calamitosos de los responsables políticos occidentales -es decir, la prolongada guerra en Irak y la crisis económica mundial- cimentaron la inversión de la Orden Liberal 2.0.

En este contexto, Trump llega mal equipado para manejar un proceso más grande y peligroso que Leonard sostiene que tiene el potencial de convertirse en “un nuevo tipo de globalización que combina las tecnologías del futuro con las enemistades del pasado”.

En este sistema emergente, según Leonard...

las formas modernas y pre-modernas prevalecerán: el apoyo a la represión gubernamental, como Rusia ha proporcionado en Siria, o guerras etno-religiosas, como las que Arabia Saudita e Irán han librado a través de Oriente Medio.

Internet, la migración, el comercio y la aplicación del derecho internacional se convertirán en armas para nuevos conflictos, en vez de ser gobernados efectivamente por normas mundiales. El conflicto internacional será impulsado principalmente por una política interna cada vez más definida por la ansiedad por el estatus, la desconfianza hacia las instituciones y el nacionalismo estrecho de miras”.

Entonces, ¿cómo está preparado nuestro presidente para lo próximo?

Teniendo en cuenta la magnitud de los problemas que se avecinan y las contradicciones que los hacen difíciles de resolver, nos enfrentamos precisamente con el tipo de mundo que el presidente Trump está menos preparado para enfrentar, mental y moralmente.