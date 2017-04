Insiste Trump con ‘cacería de brujas’

EL PAÍS | Cristina F. Pereda Publicada el

El presidente Donald Trump calificó de “caza de brujas” la investigación parlamentaria sobre los posibles contactos entre su campaña electoral y Rusia. El mandatario republicano escribió en la mañana de ayer que las pesquisas se deben a una invención de la prensa estadounidense y del Partido Demócrata en respuesta al resultado electoral.

Se trata del último intento del Presidente para desacreditar el trabajo de los Comités de Inteligencia de la Cámara y el Senado, que buscan determinar si Moscú interfirió en las elecciones en coordinación con su campaña electoral. La Casa Blanca aseguró posteriormente que Flynn “debe testificar”, según el portavoz Sean Spicer, y que no teme al contenido de sus declaraciones.

Trump cumple 10 semanas en la presidencia sin librarse en un solo momento de la tormenta política que gira a su alrededor. El jueves por la noche se supo que, el general Michael Flynn, el exasesor de seguridad nacional que abandonó el cargo tras conocerse que recibió pagos de empresas rusas, pidió inmunidad al FBI, a cambio de declarar en la investigación. Sus abogados hicieron la misma oferta a las comisiones parlamentarias y, al menos en el caso del Senado, se la han denegado, según adelantó ayer NBC.

La petición de Flynn llegó también horas después de que el Comité de Inteligencia del Senado celebró la primera audiencia pública sobre la influencia rusa en las elecciones. Los líderes del Comité alertaron durante la jornada de la amenaza “sin precedentes” que suponen las capacidades informáticas rusas para la democracia de EU y calificaron su oleada propagandística como “inaudita”.

El interrogante sigue siendo si los operativos rusos, que atacaron los sistemas informáticos de la campaña demócrata para obtener información, actuaron en coordinación con el equipo de Trump.

Se desconoce también qué habría llevado a Flynn -y a Trump, en su apoyo- a solicitar inmunidad antes de declarar. El Presidente afirmó en un acto de campaña en septiembre que “si no eres culpable de un crimen, ¿para qué necesitas inmunidad? Trump hablaba entonces de los asesores de Clinton interrogados por el FBI en el caso de los correos electrónicos. En una referencia similar, Flynn declaró a la CNN que “cuando te dan inmunidad, es porque probablemente hayas cometido un delito”.

La carta enviada por su abogado atribuye la petición a que “ninguna persona razonable se sometería a un interrogatorio en un ambiente de caza de brujas y tan politizado sin garantías de que no será acusado injustamente”. Flynn, dicen sus asesores, “tiene una historia que contar y muchas ganas de contarla cuando así lo permitan las circunstancias”. Los senadores, sin embargo, no estudiarán la inmunidad hasta que no hayan avanzado más sus investigaciones y determinen qué puede ofrecer Flynn a cambio, según fuentes parlamentarias consultadas por los medios estadounidenses.

Regreso del tema

El vendaval causado por las investigaciones del caso ruso regresó a la Casa Blanca esta semana tras conocerse además que el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Devin Nunes, consultó pruebas proporcionadas por miembros del equipo de Trump.

Nunes hizo saltar las alarmas cuando acudió al edificio presidencial para acceder a los documentos.

La Casa Blanca colificó esa visita como “adecuada” y “rutinaria”. El portavoz de la Administración, Sean Spicer, declaró ayer que desconoce qué información maneja el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara y que la Casa Blanca invitó a su número dos para que consulte los mismos documentos.

Spicer añadió que el gabinete cuenta con “nuevos materiales” que aclararán “de qué hablaba Trump” cuando dijo que había sido espiado y que el verdadero problema son las filtraciones a los medios.