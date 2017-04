La muerte del Chavismo

JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Son días críticos para el futuro de Venezuela. Con este pueblo nos unen pocos lazos históricos, aunque nuestros trayectos han corrido suertes similares. Con mucho petróleo en su subsuelo, México y Venezuela tienen una tradición liberal importante que ha hecho que en sus procesos electorales, la izquierda tenga un peso considerable. Venezuela tiene todavía una enorme reserva petrolera y una biodiversidad que la hacen atractiva para el visitante; pero el destino la ligó con el obsequio del “oro negro” que el igual que México tiene penitencias: creer que lo es todo y no generar alternativas, innovación, productividad.



Conozco bien Venezuela por sucesivos viajes para impartir conferencias, invitado por empresarios y académicos, lo que me ha permitido conocer a este pueblo hermoso y alegre, así como a los diversos grupos de la sociedad que hoy debaten sobre el futuro del País. Venezuela había tenido ya gobiernos de centro y de derecha por décadas que habían mantenido algunos equilibrios para crecer económicamente, pero que habían limitado el reparto de la riqueza y provocado grandes diferencias entre los pocos ricos y los muchos pobres. Más recientemente, en los años 90 se construyó gracias al liderazgo de Hugo Chávez, líder militar con ideales nacionalistas (mezcla explosiva), un proyecto personal que creció debido a que él fue detenido y apresado por el gobierno (algo así como el “desafuero” que Vicente Fox le construyó aquí a López Obrador) logrando que alcanzara así dimensiones de héroe frente a una población mayoritariamente pobre que creyó en él.



El evidente apoyo popular y de las fuerzas armadas permitieron que Chávez llegara al poder y salvara la vida incluso en un golpe militar provocado por grupos empresariales y así se construyó la plataforma del proyecto “socialista del siglo XXI”, que bien intencionado, tomó una ruta de nacionalización de industrias básicas entregando al pueblo, las empresas venezolanas.



Pero grave error: construyó el proyecto basado en su imagen, en su persona, en su carisma, y poco en una organización popular horizontal que incentivara la producción y descentralizara el poder. Venezuela era Chávez y éste quiso reencarnarse como Simón Bolívar (su héroe nacional, el Padre de la Nación). Grave error querer hacer a un ser humano a semejanza de un dios (La misma estrategia que en México para construir el movimiento de la izquierda ha construido López Obrador). Así se controlaron a los medios de comunicación, a los partidos políticos y la corrupción gubernamental comenzó a salirse de control. La enfermedad de Chávez y la paranoia de que era objeto de un complot norteamericano para matarlo, aceleraron que el proyecto se resquebrajara y que llegara improvisado, un relevo poco carismático, torpe y sin preparación: Maduro llegó al poder apenas con un escaso 1.5 % de margen en las elecciones. Eran muchos los logros sociales de la revolución chavista en salud y educación, donde se utilizaron las reservas petroleras, pero olvidando crear mecanismos que incentivaran la productividad individual y la inversión privada, esto generó que el aparato productivo colapsara.



Lo que hizo al final el proyecto venezolano fue polarizar a la población en medio de un modelo económico centralmente planificado que terminó haciendo improductivas a las empresas nacionalizadas ahuyentando a los capitales nacionales y extranjeros provocando una inflación galopante traducida en especulación del abasto de alimentos. Lo siguiente es conocido: inseguridad, salidas de capitales, desabasto y pobreza. Así, salieron las clases bajas y medias a las calles y los grupos estudiantiles que desean expresión libre, haciendo el resto: poner contra la pared a un régimen que quiso repartir la riqueza olvidando activar el motor para generarla.



Hoy, Trump tiene sed de petróleo y de control de las empresas venezolanas y que ahora más que nunca desean regresar al País, pero lo que muestra el fracaso del proyecto social venezolano es que no se puede gobernar orientados al pueblo sin incluir a las clases medias y que el proyecto socialista que buscaba construir un mundo mejor, debió partir de liderazgos centrados más en la utopía que en el líder (por bueno que sea), en la confluencia de intereses de las clases populares y medias y no en su enfrentamiento.



Esta semana, Maduro provoca en la práctica un Golpe de Estado al desconocer a la Asamblea Nacional (Congreso) y esto indica ya la inminente caída del régimen Chavista. Es cuestión de tiempo para que caiga Maduro (ha perdido a sus aliados dentro y fuera) y llegue un gobierno conservador, cansados los venezolanos de un gobierno populista. El caso Venezuela nos deja enseñanzas de los errores cometidos por la izquierda para no volver a cometerlos, si lo que queremos es construir un gobierno que incentive la productividad y no la adoración a la figura omnipotente de un líder redentor.

joseluispalaciosb@hotmail.com



www.mejoraregulatoria.org.mx