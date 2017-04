Así defendió Pepe Aguilar a su hijo

EL UNIVERSAL Publicada el

El cantante "Pepe" Aguilar afirmó que su hijo José Emiliano no es un delincuente y se dijo seguro que el joven mostrará su inocencia en el juicio que se le sigue en Estados Unidos tras ser detenido por presuntamente ingresar a ese país de manera ilegal a cuatro ciudadanos chinos.



En un video difundido en sus redes sociales, el cantante dijo que como padre cree en su hijo y que lo apoyará de manera incondicional.



“Creo en mi hijo, él no es un delincuente, y estoy seguro que así lo probará él en su juicio”, expresó Aguilar.



También fue enfático en señalar que no puede hablar, y menos ante los medios de comunicación, del sentir de su hijo y lo que él decida aclarar o precisar.



Dejó en claro que la postura de su familia en México es 100% de solidaridad con Emiliano y que se le apoyará en estos momentos difíciles.



Indicó que a lo largo de su carrera de más de 30 años nunca se ha apoyado en el escándalo. “Nunca ha sido mi estilo ni mi estrategia aprovecharme de situaciones escandalosas, amarillistas, que venden mucho, No ha sido mi estilo ni empezaré después de 30 años”.



“No estoy ocultando nada. No sé nada, yo no hice nada, simplemente no voy a hablar de otra persona, de otro ser humano, de un hombre que tiene casi 25 años de edad, que tiene sus responsabilidades; él sabrá lo que quiere o lo que no quiere decir de su vida”, mencionó.



Finalmente, dijo que su pensar con respecto de la ley es que nadie puede estar por encima de ella. “Creo en una sociedad que debe regirse por leyes y que debe tener consecuencias si uno falta a ellas”.



José Emiliano Aguilar fue detenido el pasado 14 de marzo al intentar pasar a cuatro indocumentados chinos hacia Estados Unidos ocultos en la cajuela de su vehículo, en la garita de Tijuana. Salió libre bajo fianza, pero el proceso continuará por presunto tráfico ilegal de personas.