Santos gana y se mete en puestos de liguilla

En el duelo que cerró las hostilidades de la jornada 12 en la Liga MX, el equipo de Santos logró un triunfo por la mínima ante unos Gallos que propusieron poco en Torreón.



El conjunto queretano saltó a la cancha con la idea de no perder el encuentro, por eso su propuesta fue defensiva en espera de un contragolpe con Emanuel Villa comandando la delantera emplumada. Santos por su lado, apenas hizo daño en la cabaña de Tiago Volpi.



La primera parte transcurrió sin grandes emociones dentro del terreno de juego. La dinámica del partido se centró en la media cancha con ligeras insinuaciones de ambos clubes pero con falta de tino por lo que la pizarra no se había movido cuando el árbitro Fernando Hernández mandó al descanso.



Ya para el segundo tiempo, el hilo del juego no cambió y Santos mostró ganas pero poca creatividad. Del otro lado, los Gallos se dedicaron a defenderse lo mejor que podían ante un rival que no les exigió demasiado.



Fue hasta el minuto 59 que el marcador se inauguró por conducto de Djaniny Tavares con un pase largo de Osvaldo Martínez; el caboverdiano logró fintar a un Tiago Volpi que se entregó para que Tavares resolviera. La gente en el TSM gritaba la anotación del cuadro local.

Tras el gol lagunero, el equipo dirigido por Jaime Lozano intentó irse al frente pero la falta de idea se hizo evidente cuando en las pocas veces que los queretanos lograron pisar terreno local, no pudieron resolver para su causa.



En medio de bostezos en las tribunas, los laguneros se dedicaron a asegurar el marcador; los albiverdes renunciaron al ataque y protegieron su portería frente a un Querétaro que no encontró la llave.



Tras la victoria con la que rompió una racha de seis juegos sin ganar, el conjunto de Santos llegó a 16 puntos, por lo que desplazó a Morelia como octavo general, mientras que el cuadro queretano cayó al décimo puesto con 13 unidades. La próxima jornada los Guerreros repetirán como locales ante Pachuca mientras que el conjunto queretano hará los honores a la escuadra del Atlas en el Estadio Corregidora.