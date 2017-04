Acusan fraude con terrenos

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | LÉÓN Publicada el

Alrededor de 100 ciudadanos se reunieron ayer para denunciar un presunto fraude contra 900 compradores de lotes residenciales campestres en el fraccionamiento Santa Rita.

Dijeron que la mayoría de los afectados son leoneses, a quienes les prometieron "un paraíso" y al parecer sólo han encontrado agua contaminada en el subsuelo.

Aseguraron que ya hay 70 denuncias penales en contra del fraccionador por presunto fraude.

Acusaron directamente al empresario de incumplir las promesas que les hizo, pues ofreció lagos artificiales, aguas termales y todos los servicios, pero no tienen ni agua potable.

La junta se realizó en un salón ubicado sobre el bulevar González Bocanegra para tomar acuerdos y exigir a las autoridades correspondientes que actúen con energía para impedir que se sigan cometiendo fraudes y engaños contra personas que invierten todo su patrimonio en terrenos que resultan irregulares.

Informaron que a más de 10 años que los adquirieron, hasta la fecha no les han escriturado ni les han resuelto su problemática.

En las entradas del fraccionamiento, donde ya hay muchas residencias, los inconformes colocaron mantas para que las personas "no se dejen embaucar" y exhortan a defender su patrimonio.

"Defiéndelo. No lo dejes en manos de un embaucador. Es una conducta hipócrita del fraccionador de no atender nada durante años y cuando la autoridad nos visita (del Ayuntamiento de San Francisco del Rincón) se pone según a limpiar. No respeta ni a la autoridad", señala una manta.

Adentro también hay letreros colocados por los vecinos de Residencial Campestre Santuario de Santa Rita para alertar a posibles compradores de terrenos: "No compres ningún lote sin antes checar que no tenga cuentas pendientes con mantenimiento".

El fraccionamiento se localiza sobre la carretera que lleva a Cuerámaro, unos cuatro kilómetros adelante de la comunidad San Cristóbal, y aún se pueden observar espectaculares donde se ofrece el paraíso a compradores, hasta con lago artificial y facilidades en pagos.

"Pero no se advierte que son terrenos irregulares donde el patrimonio de las familias está en juego", dijo otro inconforme.

Algunos dijeron que la colonia no cuenta con planta de tratamiento y las aguas residuales finalmente descargan al río Turbio y que el Sistema de Agua Potable de San Francisco se deslinda, diciendo que compete a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Les niega Alcalde apoyo y además ¡los amenaza!

En la junta de colonos había un ambiente de molestia y enojo, incluso contra el alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, a quien acudieron en busca de apoyo para resolver la problemática.

Pero el Edil, lejos de ayudarlos, los ha amenazado con meterlos a la cárcel si entran al área donde se ubican los pozos del fraccionamiento que presuntamente están contaminados.

"Queremos hacer un análisis de la calidad del agua y nos amenazó con meternos a la cárcel si intentamos hacerlo", señaló Margarita Hernández, habitante afectada.

A través del portal de Transparencia dirigido al Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, los vecinos solicitaron información, que les negó el Alcalde, y se les envió el oficio No. UAIP/026/2016 que dice: "En cuanto a la calidad del agua del fraccionamiento, actualmente no se cuenta con un estudio de la fuente de abastecimiento".

Presumen que los pozos de abastecimiento tienen sales de cromo debido a que es la misma cuenca donde está la Química Central de México (QCM) y que el fraccionamiento fue construido en una zona donde el fraccionador sembraba papas.

Incluso hay testimonios de que éste demandó a la QCM porque le regresaron cargamentos de papas de exportación por estar contaminadas.

Entre la QCM y el fraccionamiento Santuario de Santa Rita hay una distancia de sólo 12 kilómetros.

Blanca Rosa Camarena Rojas, quien tiene más de 80 años, afirmó que la hicieron firmar documentos de daños contra la QCM, para que se indemnizara al fraccionador.

"Sobre estos terrenos contaminados se levantaron casas, prometieron escrituras en dos años y hasta la fecha llevamos 10 años y los predios siguen irregulares, sin los servicios que prometieron", señaló la vecina.

También mediante Transparencia se informó que Obras Públicas no ha dado el visto bueno para que el fraccionamiento sea entregado al Municipio y que éste se deslinda de cualquier responsabilidad.

"Una vez que el fraccionador concluye los trabajos que se encuentran autorizados en la licencia de construcción, en este caso la Dirección de Obras Públicas, no ha autorizado el visto bueno por observaciones que se han realizado; sin embargo el muro no forma parte de la licencia de urbanización".

Y es que los vecinos también se sienten engañados en cuanto a la construcción del muro perimetral, el cual está a punto de caer debido a que se construyó en tierras de alta inestabilidad, pues eran agrícolas.