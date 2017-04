Asegura Diego Sinhué que no ha decidido ser candidato

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | León Publicada el

El secretario de Desarrollo Social Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, aguarda para su destape oficial.



Así lo comentó en entrevista posterior al encuentro con alcaldes, consejeros estatales y nacionales, y militantes del partido en todo el estado, identificados con el grupo que apoya sus aspiraciones.



Se le preguntó si el evento era un cerrar de filas con su aspiración:



“No, no, no, estuvo Éctor Jaime que él ha manifestado sus aspiraciones, yo he dicho claramente que mientras no existe una convocatoria no me definiré, yo estoy como Consejero Nacional y me invitaron a explicarles lo que estamos haciendo, nuestra visión de lo que se tiene que trabajar en el partido, no hubo logos de nadie ni mucho menos”.



De la presencia de un numeroso grupo de alcaldes panistas, comentó:



“Somos un equipo de panistas que compartimos principios, valores y estamos preocupados y ocupados por nuestra vida interna”.



Se le preguntó si este tipo de encuentros son para prepararse como grupo al interior del PAN:



“De manera institucional trabajar para el partido, es irnos capacitarnos, viendo los temas de interés del partido... viene mucho trabajo, repito, es hacia afuera, la institución, y tenemos que prepararnos para decirle al partido aquí está nuestro aporte como panistas”.”.



Insistió en que se trataba de intercambiar información:



“Que los panistas que estuvimos hoy reunidos nos informemos de los temas y que son de interés de todos, Éctor nos expuso el tema de reelección y paridad, Pilar de equidad de género, las diputadas federales de cómo se avecinan los tiempos y yo como Consejero Nacional de lo que viene en puerta e irnos preparando como miembros de un partido para esta estructura ponerla a disposición del partido”.



En tanto que el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba defendió que él fue a hablar de la tarea legislativa.



“En mi caso no es así (cerrar filas con Diego Sinhué), yo vengo al proyecto del Congreso, estuvimos aquí legisladores, y hay disciplina porque el proyecto que estamos presentado aquí es uno que se trabaja junto con el partido”.