Bajos salarios y carga de trabajo impiden a enfermeros capacitarse

ANDREA MURILLO Publicada el

Los bajos salarios y el exceso de trabajo impiden que enfermeras y enfermeros se capaciten y profesionalicen en su campo de trabajo, dijo María Teresa Valencia González, integrante de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica.



“Hay interés en Enfermería de capacitarse y profesionalizarse, pero muchas veces no hay el tiempo, los sueldos son bajos y por ello Enfermería debe tener dos empleos”, dijo.



El viernes en las primeras Jornadas de Enfermería Quirúrgica organizadas por el Colegio Leonés de Enfermería Quirúrgica, María Teresa Valencia expuso el tema “Impacto de la Profesionalización de Enfermería en México.



“Estamos transitando desde hace 100 años, cuando nació la primera Escuela de Enfermería en México, del empirismo a la ciencia”, aseguró la enfermera.



Ese gremio se rige bajo la NOM 019, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2000 y se refiere a que los profesionales pasaron del nivel técnico al de licenciatura.



“Hace falta que Enfermería crea que es profesional y que hay muchos medios para que se nivele. Como licenciada tienes más responsabilidades en atención, crecimiento, desarrollo y sobretodo en la investigación, tema débil en enfermería”, señaló.



También hace falta motivación al gremio y un mayor compromiso, pues actualmente un enfermero se involucra en todas las áreas de salud, añadió.



En el país, aseguró Valencia González, hay aproximadamente 430 mil enfermeras y enfermeros en formación y 190 mil activos que se concentran mayormente en ciudades como México, Monterrey y Guadalajara, en donde hay muchos hospitales pero su personal se enfoca en lo curativo y no en lo preventivo.



“Lo cual dice que hay un déficit de contratación más no de formación; hay muchas enfermeras, aunque no las suficientes, todavía falta atender las zonas marginadas”, finalizó.

Prevén certificarse en dos años

En dos años el Colegio Leonés de Enfermería Quirúrgica buscará obtener el grado de especialización, colegiación y certificación para dar un mejor cuidado al enfermo.



La mañana del viernes integrantes del consejo directivo del colegio rindieron protesta en el hotel Holiday Inn, y celebraron con las primeras Jornadas de Enfermería Quirúrgica.



La enfermera María Luisa Álvarez Ledezma quedó como presidenta del Colegio, y en su mensaje mencionó que en su gestión de dos años su prioridad será “llevar a los afiliados a la especialidad, a obtener estándares de certificación en enfermería quirúrgica”.



Explicó que la relación enfermero-paciente quirúrgico abarca desde lantes de la cirugía hasta el periodo post operatorio, por ello la importancia de que a corto plazo se afilien para lograr mejoras en su desempeño laboral.



Sin dar cifras, aseguró que son pocos los enfermeros que tienen certificación puesto que ésta era opcional, pero ahora con la transformación y las modificaciones a la leyes de salud será un deber y una obligación estar más preparados.



“Que el enfermero esté colegiado puede ofrecer un servicio de salud, un cuidado enfermero libre de riesgo, con calidad y humanístico”, dijo Luisa Álvarez.



Añadió que la Enfermería es una ciencia, tiene su propio cuerpo de conocimientos, y su misión es el cuidado de la vida del ser humano.



“Enfermería quiere dar respuestas a las nuevas exigencias que nos plantean los escenarios en el ámbito asistencial, docente, investigación, administrativo y gremial”, finalizó la nueva presidenta.