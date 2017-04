Pide el Presidente de León evitar las 'calenturas'

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | León Publicada el

El alcalde Héctor López Santillana llamó a no andar en calenturas electorales anticipadas.



Ayer asistió a dar la bienvenida a 20 de los 26 alcaldes del PAN en Guanajuato, quienes se reunieron en un evento cerrado con el secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado (SEDESHU), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.



En entrevista, López Santillana descartó que su asistencia haya significado que brinde apoyo a Diego Sinhué.



“Fue una reunión de las estructuras del PAN y yo tengo un doble rol, una parte en calidad de Alcalde de León, fui anfitrión y les dí la bienvenida a todos los participantes, liderazgos de Acción Nacional, que se reunieron hoy (ayer) para dar continuidad a elaborar el programa de trabajo de los que formamos parte de esta estructura estatal”, dijo.



Añadió que en el evento su discurso fue muy claro:



“Mencionábamos de no andar en calenturas y anticipaciones, es momento de trabajar, de no distraernos, ya después los resultados y los tiempos permitirán ir definiendo quién será (candidato)”, aseveró.