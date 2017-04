Viven niños encerrados 'en su propio mundo'

ANDREA MURILLO Publicada el

Desde hace un año y medio 11 niños con trastorno del espectro autista son atendidos en el Centro Especializado de Estimulación Múltiple (CEEM) del DIF León.



Estos niños que tienen de 3 a 11 años y medio están concentrados en su mundo interior, llenos de experiencias sensoriales.



“El autismo es un trastorno psicológico que se caracteriza por una intensa concentración hacia la parte interna del ser humano, es decir los pacientes se encierran en su mundo interno... las causas principales son la carga genética y multifactoriales”, explicó el doctor Julián Aguado Herrera, director del CEEM.



Puede ser severo o leve, éste último se conoce como síndrome de Asperger que se caracteriza por un trastorno profundo del desarrollo cerebral, deficiencias en la interacción social y en la coordinación motora.



“El síndrome de Asperger puede incluso pasar desapercibido por los mismos médicos especialistas”, aseguró Aguado Herrera.



La persona que lo padece presenta trastornos en la personalidad y puede ser excéntrica o demasiada tímida.



Según el doctor, el autismo severo se asocia a un mayor grado de dependencia y quien lo padece vive en su propio mundo.



“Ellos pueden provocarse daño a sí mismos por las conductas tan repetitivas que tienen, también pueden ser agresivos contra terceros porque no toleran el contacto físico; sus reacciones de manoteo son fuertes”, dijo.



Generalmente este trastorno se detecta hasta los 3 años de edad, una vez que los signos son más evidentes porque la mayoría de los niños comienzan a ser más independientes.



Lo padecen más los varones “probablemente por el tipo de masculinidad, suelen ser más cerrados, más fuertes, más secos... aunque no hay un estudio que lo indique”, mencionó.



El CEEM hace la valoración del niño y le da soporte físico en caso de que presente déficit motriz; posteriormente los manda a la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo (Clima) para una mayor atención.

Sufren el autismo entre carencias

Las gemelas Miriam y Melisa Guerrero Rodríguez nacieron el 14 de diciembre de 2002, tres años después fueron diagnosticadas con autismo y hoy con 14 años dependen completamente de sus hermanas y de sus papás.



Desde pequeñas no convivían con la gente, ni con su familia; su mamá, María de la Luz Rodíguez González, pensó que el comportamiento de las niñas era normal.



A los 3 años, cuando entraron al kínder, arrebataban las cosas y eran agresivas con sus compañeros, además no ponían atención en clase. “En realidad no estaban presentes en el salón”, dijo María de la Luz.



Alertada por las maestras, la familia de las gemelas decidió darlas de baja de la escuela para que fueran valoradas en el CEEM por un especialista. La familia desconocía por completo el autismo.



Las niñas eran muy rápidas: arrebataban a su familia la comida, los utensilios... todo lo que estuviera a su alcance.



“Antes no tenía barandal en la entrada de la casa y para que no se salieran a la calle hacía nudos de hilo de rafia, pero son muy hábiles y los desenredaban.



“Una vez Miriam salió corriendo y se subió a un camión, corrí atrás de ella y la bajé, el chofer me regañó porque no la cuidé pero en realidad mis hijas y yo siempre estamos atrás de ellas; en esa ocasión las dejé solas porque entre al baño”, recordó la mamá.



Miriam fue más inquieta que su hermana Melisa. Ahora es un poco más tranquila, dijo María de la Luz, por lo menos ya puede estar sentada sin moverse y también aprendió a sostener un vaso para beber de él sola aunque bajo vigilancia de su familia.



Melisa llora como un bebé cuando quiere comer o ir al baño... tiene movimientos repetitivos y uno es meterse el puño de la mano a la boca, lo que también hace su hermana.



Lo único que dicen son má y pá, no más.



Hace un par de años a las gemelas les llamó la atención ver las caricaturas, estarfrente a la pantalla las tranquiliza.



“Siempre les hablo pero no volteaban a verme, ahora voltean a verme y sonríen... conforme pasan los años hay mejoras”, mencionó la mamá.



“Las gemelas son muy inteligentes, pero por nada las descuidamos porque todo lo que encuentran se lo echan a la boca; con sus otras tres hermanas: Brenda, de 23 años; Fernanda, de 21, y Ana Belén, de 11, las atendemos, les damos cariño.



Las hermanas ayudan a su mamá a llevarlas a terapia en el CEEM del DIF y a la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo (Clima), que les han regalado una terapia por semana.



Las niñas no aparentan tener 14 años, además son de estarura baja.



“Hemos batallado, es difícil tratar con el autismo pero no perdemos las esperanzas de que mis hijas sanarán”, expresó María de la Luz.



Ambas han tenido crisis de ataques que duran de cinco a ocho minutos, Miriam ha sufrido hasta tres en un día. “Melisa se retorcía como si le faltaba el aire... mientras lo tenían yo sólo les rezaba”.



“No sabemos si es por el medicamento que les baja la hiperactividad o si el trastorno se los provoca”, mencionó la mamá.



Últimamente las niñas han pasado hasta una semana sin llorar, en ocasiones constantemente caminan de un lado a otro.



El área de Paidopsiquiatría del DIF las envió con un neurólogo que les recetó nuevo medicamento para que el cerebro de las niñas madure y estén tranquilas.



“También les mandó a hacer unos estudios, porque nunca se los hicieron para diagnosticar el autismo. Tenemos la incertidumbre de que no sea autismo y sea otro padecimiento, lo sabremos cuando se los hagan”, declaró.



Cuando se requieren estudios o ir a ver al neurólogo María de la Luz y su hija Ana Belén llevan solamente a una de las niñas, pues es muy pesado transportar a las dos en camión, además la familia está limitada económicamente; en ocasiones no tiene ni para pagar el transporte.



Tampoco les alcanza para pagar completas las terapias que las gemelas necesitan, ni tiene dinero para que les hagan los estudios que pide el neurólogo.



En el cuarto de Melisa y Miriam es necesario colocar vitropiso ya que ambas rascan el cemento con las uñas y lo que logran quitar se lo llevan a la boca.



La familia pidió apoyo para solventar alguna de sus muchas necesidades, quien pueda ayudar por favor marque al teléfono 477 463 73 97.