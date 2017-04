JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO | LEÓN Publicada el

El 2017 es para Guanajuato, el año de la innovación. El gobierno del estado, así lo nombró, por medio de la Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior (SICES, antes CONCYTEG), la cual ha organizado numerosas actividades para promover la cultura de la innovación en esta tierra de gente trabajadora.

Pero el solo trabajo no es innovación; ésta, crea procesos nuevos, productos nuevos, donde no existen. Entonces, el objetivo de SICES, es formar cultura de innovación y formar a innovadores poco a poco.

El gen de la innovación no lo traemos por historia los mexicanos; ni en la cultura mesoamericana ni en la española, hay que reconocerlo. Nuestros ancestros mexicas y castellanos no lo fueron; los católicos detuvimos a diferencia de los protestantes, el avance de la ciencia; culturalmente nos acostumbramos a lo seguro, a los golpes de suerte, que otros lo hicieran, todo en tanto, las culturas anglosajonas, como decía Max Weber, crecían con prosperidad y abundancia; incluso los católicos veíamos a la pobreza como un bien y no un mail.

Actualmente, los mexicanos queremos conseguir un trabajo con plaza, esperamos el subsidio del gobierno, incluso lo pedimos al cielo y rehuimos al riesgo de emprender, de vender, de innovar.

Entonces ¿no somos tampoco innovadores los guanajuatenses? No todos. Somos muy trabajadores ciertamente, somos nobles y generosos, pero nos falta desarrollar ecosistemas, ambientes, proyectos, marcas, empresas, ideas, para que podamos ser innovadores.

Veamos: la tasa de producción de patentes es muy baja a pesar de tener una tasa alta de investigadores por habitante, por arriba del promedio nacional.

Nuestra tasa de registro de marcas es baja todavía; la mortandad de las empresas incubadas es alta; nuestros centros y universidades públicos no son autosuficientes financieramente, nuestros productos tienen poco valor agregado, las redes de asociación de creadores, apenas se comienza a dar, los foros de innovadores ligados a inversionistas son algo nuevo.

Ese ADN y ese ecosistema es el que quiere cambiar el gobierno estatal convocándonos a crear una cultura de innovación que no tenemos. Para ello, la SICES ha programado conferencias, cursos, eventos, convocatorias, en este año de la innovación.

Un ejemplo es el organizado durante la Feria de León en enero: el Primer Encuentro con UNESCO, que tuvo como objetivo mejorar el desarrollo sostenible de nuestro estado a través de estrategias gubernamentales que estimulen y propicien toda actividad innovadora y educativa.

De esta manera, fortalecen la innovación como el motor del crecimiento económico y social de la entidad. Una estrategia exitosa es realizar congresos y ferias, como la de enero en León; allí participaron 22 dependencias del Estado, las cuales presentaron proyectos de innovación como la exhibición del robot "Fanuc Lr Mate 2001c", un simulador vial de manejo; una muestra del Programa "Inclusión Digital" a través de tabletas con programas interactivos; realidad virtual con visores de 360 grados para experimentar 3 actividades deportivas en alpinismo, clavado en plataforma de 10 metros y travesía en bicicleta de montaña.

El gobierno estatal por medio de la SICES quiere incidir en los sectores económicos, ya sea tradicionales (agropecuario, textil o calzado) o emergentes (como el automotriz, metal mecánico y el aeronáutico), con políticas públicas (léase dinero, apoyos, infraestructura).

La SICES comendada por el Dr. Arturo Lara, ex Rector de la Universidad de Guanajuato y ex Director del CONCYTEG (Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del estado de Guanajuato), tiene ahora esa encomienda y tiene un elemento clave: la coordinación de las universidades públicas donde está la infraestructura humana y de equipos tecnológicos para concretar esas ideas.

Para desarrollar a los innovadores debemos iniciar con la educación, es cierto, aunque pasen generaciones completas para ver los resultados. Sí, desarrollar ADN y ecosistemas propicios.

Genética y entorno, hardware y software, gente y redes, pasado y futuro. Requeriremos verdaderos innovadores incrustados en las universidades, pues solo pueden enseñar innovación quienes han generado empleos, quienes cuentan con patentes comercializadas, los que nadan en las aguas agitadas de la vida emprendedora.

El asunto de fondo, es que el gobierno por definición, no es innovador. Puede promover, articular, financiar, pero no provoca la innovación, pues ésta nace de la necesidad, del hambre, y se transforma en un motor interior que provoca cambios, actitudes y dinamiza la vida.

Entonces ¿Cuál es la ruta hacia la innovación que debemos seguir? La de los países que generan más valor con su industria: Finlandia, Corea del Sur, Singapur, Japón.

Tendremos y rápido, que: identificar en edades tempranas, las vocaciones científicas y tecnológicas; lograr la deducción fiscal directa de la inversión privada del impuesto sobre la renta y no por fondos a concursar; liberar de legislaciones rígida a los centros públicos de investigación para que naveguen en el mercado sin subsidio y generen ingresos propios; transformar el Sistema Nacional de Investigadores en un Sistema Nacional de Innovadores; crear fideicomisos de riesgo compartido entre el gobierno y empresas; crear redes de innovación con fondos privados-públicos para incubar productos con potencial de mercado.

No será fácil; habrá que modificar las leyes, considerando que el Estado mexicano tiene cada vez menos recursos y más necesidades, y los recursos destinados a la ciencia y la tecnología son más escasos.

Este año para que sea el de la innovación, lo debemos construir todos, no solo el gobierno.

Los académicos aplicando los conocimientos; los empresarios reinvirtiendo utilidades; el gobierno aplicando cofinanciamiento a los mejores proyectos, los estudiantes generando tesis creativas y aplicadas, los innovadores creando proyectos de la nada, la sociedad dando soluciones y no esperándolas del gobierno.

La innovación no solo este año, la construiremos todos.